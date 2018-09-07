屏東》選前辦大摸彩 對手控告恆春鎮長期約賄選

恆春鎮長參選人鄭文龍控告現任鎮長舉辦摸彩活動，已涉及期約賄選。（林和生攝）

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恆春鎮長參選人鄭文龍按鈴控告現任鎮長盧玉棟涉及期約賄選。（林和生攝）

恆春鎮長盧玉棟今年7月舉辦全鎮大摸彩，共計獎品3000份、金額高達300萬元，同是恆春鎮長參選人的「阿龍師」鄭文龍，7日上午便向屏東地檢署按鈴控告，表示此舉已明顯涉及期約賄選，請求檢察官積極調查，因此案是屏縣首件選舉官司，格外引來注意。

今年7月21日，恆春鎮公所於恆春石牌公園舉辦摸彩活動，並發送全鎮1萬1624戶、每戶一張摸彩券，首獎是電動機車，另外包括電視機、電冰箱、割草機、施肥機、電鑽等高單價獎項。

因適逢選舉年，此舉引來審計部關切，質疑恆春鎮公所不當使用公務預算，已行文要求鎮公所對摸彩活動支出項目及經費來源說明清楚。

鄭文龍也質疑，摸彩活動規模之大，為何全台只有恆春鎮在辦，且當天盧玉棟致詞時表示，年底要選舉，請大家多多支持等語，很難不讓人和選舉聯想在一起；另公所近期在各里舉辦「疾病防治宣導及建設座談會」，會後發送水壺、帽子及露營燈等贈品，是否有濫用行政資源為自己助選，也請檢察官一併調查。

恆春鎮長盧玉棟則回應說，當天並無談論選舉，且恆春鎮近幾年遊憩據點、公共造產收入頗豐，才會將盈餘作為回饋鎮民摸彩、與民同享，活動全經代表會同意通過，一切均依法辦理，絕對與選舉無關。

下屆恆春鎮長共有5人登記，包括爭取連任的鎮長盧玉棟、轉換跑道的屏東縣議員張榮志、律師張怡、代表宗教界的釋慧德，另外還有擔任廚師的鄭文龍，選況相當激烈。

(中時 )

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