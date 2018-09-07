中國如何打貿易戰？這招先讓美國嘗苦頭

中國在11月美國國會期中選舉結束前，將慢慢靜觀其變，因為中國有很好的理由依循這項策略，貿易戰可能很快也為美國帶來痛苦。(圖/達志影像)

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中時電子報

眼見中美貿易戰熱度升高，德意志銀行經濟學者，表示隨著美國對中國課稅越多，反而損耗越多，時間將站在中國這一邊，美國消費者將嘗到苦頭。

德意志銀行經濟學者提出的報告指出，「隨著美國對更多中國產品課稅，對美國造成的邊際損害將提高，中國的邊際損害將下降」。目前美國已經對500億美元中國產品開徵25%的懲罰性關稅，基本上避開消費品，以及不容易從其他國家進口產品，以免美國消費者受到直接衝擊。但如果美國再對2,000億美元中國產品開刀，情況將會不同。因為500億美元關稅清單中，消費品只有37億美元；但在2,000億美元清單中，消費品將達780億美元。

德意志銀行經濟學者表示，若雙方未能達成協議，中國可能維持寬鬆貨幣政策，並擴大財政赤字以促進基礎建設，並於明年讓人民幣貶值到7.4（目前為6.83）。這種情況將對原料商品有利。若雙方達成協議，中國可能使人民幣回升到6.5左右，採購更多美國的農產品及能源，貨幣政策維持正常化，財政政策維持中性。這種情況對股市有利，對原料商品則不利。

中國在11月美國國會期中選舉結束前，將慢慢靜觀其變，因為中國有很好的理由依循這項策略，貿易戰可能很快也為美國帶來痛苦。

(中時電子報)

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