十二股圳木棧道重新翻修 民眾搶先打卡

2018年09月07日 11:46 中時 許哲瑗

樹林區十二股圳木棧道因長期風吹日曬，導致原木材質的步道嚴重毀損，日前市府進行翻修工程，將831公尺的木棧道改舖塑木材質，並架設花架和路燈，更加安全穩固，吸引許多民眾前來野餐、拍照打卡。

樹林區長林耀長表示，十二股圳早期是樹林區灌溉及排水的重要設施，隨著都市發展、農地減少，2010年整治後鋪設木棧步道，供民眾散步休憩，但原木材質經常年風吹雨淋，吸水膨脹導致多處毀損，市府補助更換成仿原木材質紋路的塑木，含水量較低，不易損壞且更加堅固。

林耀長說，十二股圳木棧道全長831公尺，從樹人家商對面，一路延伸近保安街，彎曲的木道搭配沿途綠蔭，加上步道下的十二股圳溝渠，經過雨水、污水分流和河邊綠美化工程，渠水乾淨，花木扶疏，不只提供民眾生活品質，還成為攝影師拍照的新秘境。

榮獲「國家環境教育獎」樹興里長詹美齡說，多虧里內的巡守隊日夜維護棧道的清潔與安全，才能使棧道兩旁綠意盎然，讓不少來訪的民眾都感到驚艷。

陳姓住戶說，難得有一個不受車輛威脅的遊憩場所，適合親子一同來遊樂，林姓住戶則認為，整修後的木棧道更安全、更漂亮，散佈濃濃的秋日氣息，適合與閨蜜共同來野餐、拍照打卡。

民政局專門委員陳耀川表示，市府近來陸續補助木棧道的更新工程，鹿角溪木棧道、大同山登山步道木棧道都已完工，汐止的金龍湖木棧道也已在整修中，預計明年就能完工。

(中時 )