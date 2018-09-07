90歲握畫筆 林錦泉開畫展彩繪優雅老年生活

90歲的林錦泉（左）86歲才學畫，憑著創作緬懷孩童時與家人相處的點滴回憶，記錄自己豐富的故事。（松山戶政事務所提供）

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高齡90歲的前頭城電信局長林錦泉熱愛繪畫，雖然86歲才開始學畫，但藉著創作緬懷孩童時與家人相處的點滴回憶，記錄自己豐富的故事，更以畫畫為動力，活出優雅與自信的老年生活，他的個人畫展「畫下去就對了」錦泉彩繪九秩，即日起至9月28日在松山戶政事務所展出。

林錦泉媳婦簡素玉帶著他在畫展開幕當天到現場觀看，林錦泉笑著說，退休後大多待在家中，在媳婦鼓勵下一起報名大學社會教育推廣中心開設的「樸實藝術班」學習繪畫，媳婦每星期固定請假陪他一起去上課，2個人的感情很好，「樸實藝術班」鼓勵長者自由創作，沒有一般繪畫框架的拘束，讓他越畫越有趣味，越畫越投入。

這次展覽中，林錦泉特別帶來「我的第一張畫」，希望鼓勵來看畫的市民朋友，無論再沒有繪畫基礎，只要願意開始，即使像他自己這樣的90歲初學者也能越畫越精彩。

另外，林錦泉的畫筆也生動勾勒出許多有趣的回憶，包括畫自己小時候扛著落花生到宜蘭火車站前賣，還有畫出回憶中媽媽在煮飯，自己在一旁寫作業的溫馨情景。

松山區戶政事務所主任蔣宜君表示，目前「台北五心」推動安心居、貼心顧、用心護、歡心學、開心遊，從生活的各層面提升銀髮族的幸福生活，很高興協助林錦泉完成這次展出，邀請市民洽公等候時一邊欣賞展覽，也希望藉由畫展鼓勵其他長輩，實踐精彩的老年生活。

(中時 )

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