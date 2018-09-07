貿易戰恐惡化！拋售這類股票才剛開始

如果美國總統川普再對中國商品徵收新關稅，那麼投資者很可能進一步拋售科技類股。(示意圖/Shtterstock)

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中時電子報

隨著中美貿易戰的規模可能擴大，各企業面對未來前景不確定性，以及美國國會對社交媒體公司審查漸趨嚴格，臉書(Facebook)和推特(Twitter)股價連續2天受到打擊。如果美國總統川普再對中國商品徵收新的關稅，那麼其他科技類股的股票很快就會遭受新一輪的拋售。

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根據美國財經媒體《CNBC》報導，臉書和推特股票連續2天受到貿易戰消息打擊。分析師認為可能是貿易戰引起互加高關稅，導致近期股票市場波動不定。未來就連蘋果(Apple)也不會倖免於難。因為即使美國企業不受關稅影響，但是他們的商品依舊可能遭到中國抵制，或者在法規上被找麻煩和遭遇困難。

到目前為止，中國打貿易戰並未鎖定半導體。但彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)研究分析師Lucy Lu表示，美國47%進口關稅屬於科技公司的中間產品，如果關稅增加，將大幅提高他們的生產成本，導致商品競爭力下降。屆時，美國企業只有2種選擇，主動承擔這些不斷增加的成本，或是把成本轉嫁給消費者。

因此，報導認為貿易戰率先讓農民遭受重挫以後，接下來受害的很可能是廣大消費者。並且，未來中國買家想要尋求收購美國芯片製造商的話，可能也會面對更加嚴格的審查。

隨著貿易戰的風險不斷提高，有分析師認為，與中國有關的科技公司將面臨更大挑戰。高關稅將嚴重打擊這些科技公司，但目前仍不清楚究竟會造成什麼樣的衝擊。

(中時電子報)

文章來源：Tech stock sell-off could be just beginning if trade war with China worsens

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