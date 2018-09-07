《全台最速報》台客困日像孤兒 嘆：政府在哪？

2018年09月07日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎台客困日像孤兒 嘆：政府在哪?

台灣旅客受困日本，政府在那裡？日本慘遭燕子颱風及地震襲擊，造成嚴重災害，來自台中一百多人旅行團，到日本北海道參加公司旅遊，受困在札晃，看到陸客全部被大巴士載走，安置到有水有電的飯店，只剩可憐的台灣旅客，大家無助的感嘆，商店的水與食物幾乎被搶光，「第一次感覺台灣人好像孤兒啊！」政府到現在都沒有伸出援手。

◎「萬善」同台！張麗善戲稱型男加「政」妹

型男加「政」妹，「萬善」同台！立委蔣萬安7日上午南下，為雲林縣長參選人張麗善小額募款登台，「萬善」同台走秀展示潮T、運動毛巾、帆布袋等小物，為嚴肅的政治增添時尚的輕鬆話題。

◎長者照護動起來 部立醫院智能長照中心揭牌

衛生福利部苗栗醫院為配合長照2.0政策，於後龍鎮北龍里設立社區式服務類長期照顧中心，並和台積電合作，建設全台部立醫院，第一間結合智能照顧的長照據點，7日由衛生局長張蕊仙偕同衛福部次長呂寶靜等人進行揭牌儀式。苗栗醫院長許振榮更將中心命名為「田心寶學堂」，將強化長者的學習與能力，全方面落實長者照護。

◎碩士體檢凍未條 搭電梯偷拍裙底風光遭逮

傻眼！31歲國立大學研究所畢業的吳姓碩士，6日早上8時許在彰化市一間醫院搭電扶梯，卻鬼迷心竅，竟拿起手機拍起前方27歲王姓女子裙底風光，手機碰觸到王女大腿被當場發現，急要落跑，王女攔住，兩人拉扯，醫院警協助逮人，警方將吳男依妨害秘密罪嫌移送法辦。

(中時電子報)