《全台最速報》台客困日像孤兒 嘆：政府在哪？

台客困日像孤兒 嘆：政府在哪?

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎台客困日像孤兒 嘆：政府在哪?

台灣旅客受困日本，政府在那裡？日本慘遭燕子颱風及地震襲擊，造成嚴重災害，來自台中一百多人旅行團，到日本北海道參加公司旅遊，受困在札晃，看到陸客全部被大巴士載走，安置到有水有電的飯店，只剩可憐的台灣旅客，大家無助的感嘆，商店的水與食物幾乎被搶光，「第一次感覺台灣人好像孤兒啊！」政府到現在都沒有伸出援手。

◎「萬善」同台！張麗善戲稱型男加「政」妹

型男加「政」妹，「萬善」同台！立委蔣萬安7日上午南下，為雲林縣長參選人張麗善小額募款登台，「萬善」同台走秀展示潮T、運動毛巾、帆布袋等小物，為嚴肅的政治增添時尚的輕鬆話題。

◎長者照護動起來 部立醫院智能長照中心揭牌

衛生福利部苗栗醫院為配合長照2.0政策，於後龍鎮北龍里設立社區式服務類長期照顧中心，並和台積電合作，建設全台部立醫院，第一間結合智能照顧的長照據點，7日由衛生局長張蕊仙偕同衛福部次長呂寶靜等人進行揭牌儀式。苗栗醫院長許振榮更將中心命名為「田心寶學堂」，將強化長者的學習與能力，全方面落實長者照護。

◎碩士體檢凍未條 搭電梯偷拍裙底風光遭逮

傻眼！31歲國立大學研究所畢業的吳姓碩士，6日早上8時許在彰化市一間醫院搭電扶梯，卻鬼迷心竅，竟拿起手機拍起前方27歲王姓女子裙底風光，手機碰觸到王女大腿被當場發現，急要落跑，王女攔住，兩人拉扯，醫院警協助逮人，警方將吳男依妨害秘密罪嫌移送法辦。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
滿足商務客需求 台灣高鐵 10／8… 日本關西機場：明日部份國際航線…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。