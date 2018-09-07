年改公務人員複審案處理 保訓會：最晚五個月內審理完成

2018年09月07日 12:10 中時 曾薏蘋

配合公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例於107年7月1日上路，保訓會主委郭芳煜今天表示，對於退休公務人員提的複審案件，除了少部分機關送錯移轉管轄問題，保訓會目前收到一萬多件，沒有退過任何一件；保訓會希望能在三個月審理完成，若不行就再延長二個月。

此外，保訓會主委郭芳煜指出，年改相關法案公布實施後，保訓會臨公務人員退休權益提起的救濟案件激增，已組成轉小組因應；對於大量增加案件，行政院人事行政局已同意107年至104年4名，並於107年申請動支第二預備金，以業務費增加雇16名臨時人力。

考試院今天舉行就職4 週年記者會，保訓會主委郭芳煜指出，目前退休公務人員提的複審案件中，

非銓敘部送來有兩千多件，銓敘部受理九萬多件，預計會將近十萬件左右，目前處理是依法檢視複審，還有答辯機關所提的事證，當事人是否是在公務人員保障法所保障的對象，複審有無踰越法定救濟期限、有無程序不合法等。

郭芳煜說，目前為止，9萬多件在銓敘部做答辯，保訓會手邊有2千多件，昨天做了1千3百多件，8月底為止1萬8百77件，一天約8百件、1千左右件數處理，案件送到保訓會，登錄、建檔後就送到承辦處研析、討論等，這些進度處理需要一些時間，預計最晚可以五個月完成，但希望能在法定期間三個月審理完成，若不行就再延長二個月。

郭芳煜表示，保訓會自107年4月陸續收到退休公務人員提起的救濟複審案，連同不服法律審定退撫給與處份所提的複審案，截至7月底，受理退撫給與的有2千695件、辦結退撫給與事件66件，其中做成決定47件，占71.21%。均為「程序不受理」，轉移管轄12件，占18.18%，均因非屬保障對象，轉移他機關辦理，當事人撤回7 件，占10.61%，撤回理由部分是因自知愈形提出救濟或表示將依其他救濟途徑。

(中時 )