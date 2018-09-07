高市暴雨後道路5000處坑洞 女騎士陷坑洞摔傷住院

2018年09月07日 11:58 中時 林雅惠 、 劉宥廷

高雄市因日前暴雨造成市區道路出現5000處坑洞，至今尚未填補完畢，6日深夜一名林姓女騎士路經楠梓區左楠路中油宏南宿舍門口，因道路機車紅燈停等區坑洞不平，違規照相感應線圈裸露，現場只放未裝置警示燈警示錐，害女騎士騎車經過誤陷坑洞摔車，送醫觀察中。

高雄市警局楠梓分局表示，自豪雨過後，在高雄市楠梓區左楠路已至少發生6件車禍事故，其中2起是自小客車，另4起是機車騎士自摔事故。

警方表示，22歲林姓女騎士6日深夜11時49分，騎機車行經左楠、宏毅一路口，陷入埋有感應線圈的坑洞，結果重心不穩，整輛機車偏移摔車，林女機車滑行10餘公尺，她跌倒道路上，全身多處擦傷，由於滿臉鮮血，路人趕緊報119，將她送往國軍高雄總醫院左營分院治療，醫生懷疑她顱內出血，林女曾意識一度不清，後來才清醒過來，暫住進加護病房觀察。

警方7日上午再到左楠路車禍現場勘查，碰見1名手腳裹紗布的蘇姓女子也在場拍照取證，蘇女同向警方表示，6日晚間7點多，她騎機車自楠梓加工區下班準備回家，也在這裡摔車，中油宿舍保全員還趕出來關心，後來她忍痛騎車離開到醫院治療，因公司說可請工傷假，才來拍照取證，她並說，「申訴國賠太麻煩，不想申請」。

高雄市代理市長許立明8月30日曾宣示「3天完成主要道路填補，7天內完成次要道路修補」，但大小坑洞多到補不完，連續發生騎士摔入坑洞受傷事件，許立明的補洞承諾出現跳票。

高市府工務局指出，0823超大豪雨造成通報5000多處道路坑洞，昨已修補完成，左楠發生的事故路段也已著實修補，但疑因昨大雨導致原有柏油連接處和修補處有雨水流入，加上行經該路段的重車輾壓導致連結力降低，才讓修補處又產生坑洞。

工務局表示，將再透過各里幹事動員幫忙巡查，確認是否有遺漏坑洞未補，而養工處各主管也會分區再巡查與督導坑洞修補；目前立即優先補平坑洞、拆除感應線圈，該路段會整體刨鋪改善。

(中時 )