日本流年不利 2020年4千萬海外訪客目標成大考驗

2018年09月07日 13:00 中時 黃菁菁

日本今年真是流年不利，天氣異常到一會豪雨、豪雪，一會熱浪、酷暑，西日本豪雨、燕子強颱、北海道地震等重大天災接踵而來。西日本、北海道是海外旅客的最愛，如今災害畫面深烙腦中勢必影響訪日意願，眼看2020年東京奧運前可輕鬆達成4千萬訪日旅客的觀光立國目標，現在卻成了安倍政府的一大考驗。

日本在今年1、2月因受強烈低氣壓影響，福井、石川縣下了破紀錄的豪雪，東京也時隔48年創零下4度的低溫紀錄，東京在雪中賞櫻的畫面還讓人記憶猶新。

今年6月18日大阪發生1995阪神大地震以來，關西地區最強的芮氏規模6.1的地震，造成4死、逾350人受傷。 9月6日北海道又發生芮氏規模6.7強震，不僅大停電、道路等基礎建設被破壞，還讓北海道的門戶新千歲機場暫時關閉。

6月28日至7月9日發生「西日本豪雨」，超乎預想的雨量造成多縣市河川氾濫，造成224人死亡，12人失蹤，被定位為平成年間最大的水災。

日本今夏熱浪來襲，各地異常高溫酷熱，東京、愛知、大阪、埼玉等地連日超過攝氏30度，東京都青梅市、埼玉縣等還出現超過40度的高溫，連連打破日本氣象觀測史上的最高溫紀錄，因中暑身亡的人數也破上千人。

今夏颱風還接二連三地直衝日本，5個以上的中度颱風由南到北狂掃全日本，九州、四國、本州、北海道無一倖免。25年來威力最強的燕子強颱不僅導致11人死亡，680餘人受傷，還癱瘓了西日本的重要門戶關西國際機場，京都嵐山、大阪環球影城等受海外遊客歡迎的景點也傳出災情。

2017年度日本的訪日觀光客達到2869萬人，與2014年相比，3年內增加了2倍以上，而2018年可望再創新高紀錄。安倍政府眼看離2020年增加到4千萬人的目標越來越近，無情的天災卻不讓安倍政府有喘息機會。

(中時 )