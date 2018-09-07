繼歐盟與大陸後 川普暗示：下個貿易戰目標是「它」

2018年09月07日 11:59 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導，仍舊執著於「公平貿易」的美國總統川普（Donald Trump），日前向《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者佛里曼（James Freeman）透露，日前在電話訪問總統時，川普表示美國仍與日本保持良好關係，但他很快會讓這個盟友知道、他們所需要支付的「費用」。

Trump targets Harley-Davidson on Twitter

此話一出，讓外界擔心、川普是否在暗示，繼向歐盟（EU）與中國大陸發起貿易戰後，下一個「戰場」恐將移往日本？

Trump called WSJ columnist @freemanwsj this morning after a Fox appearance, and sounded "very stable but unfortunately also still very focused on eliminating on trade deficits."https://t.co/wfPTkvxrFI via @WSJOpinion — Michael C. Bender (@MichaelCBender) 2018年9月6日

佛里曼在文章中寫道，從電話專訪中、很明顯地聽到總統川普，依然非常關心如何能排除與各個友邦之間的貿易赤字。從接連對中國大陸祭出高額、多品項的關稅限制；或是對歐盟的車輛等產品調高稅率；又或者強迫鄰近的墨西哥和加拿大，重新談判行使多年的《北美自由貿易協定》（NAFTA）條款，一波又一波的巨浪讓各國無不人人自危。而面對倚賴美國駐軍協防的日本，川普從上任之初、就不斷地對「軍費」與貿易逆差多有微詞。

去年（2017）美國對日本的貿易赤字高達688.75億美元（約2.12兆台幣），近五年來、雖有逐漸縮小的趨勢，但龐大的缺口勢必仍讓川普「不開心」。川普日前已向安倍晉三（Shinzo Abe）發出邀請，歡迎他在九月底聯合國大會（U.N. General Assembly）訪美期間，再次一同進行「高球外交」會談，屆時美日雙方將會有如何的新進展，也將成為新一波的國際經濟焦點。

(中時電子報)