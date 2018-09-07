麥當勞之亂曝警訊！「買1送1」恐虧更大

麥當勞之亂反映出台灣人普遍低薪的社會現象。（資料照/杜宜諳攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

為慶祝世界球后戴資穎亞運奪金，麥當勞8月31日祭出大麥克買一送一優惠活動，結果反應超乎預期，民眾排隊瘋搶，門市賣到缺貨。雖然有人覺得買一送一是生活中的小確幸，不過有專家點出，台灣人排隊瘋搶的現象其實背後反映出普遍低薪的警訊，排隊一小時雖可省下一個大麥克69元的錢，但以目前最低時薪140元來計算，其實並不划算。

《網路溫度計》Daliy View報導，這場「麥當勞之亂」台灣網友看法兩極，根據網友討論的關鍵字雲發現，除了「排隊」、「缺貨」，還有不少「抱怨」、「浪費」等負面聲音。觀測8月31日至9月1日區間，網友討論「台灣人就是愛貪小便宜」的共有698筆；討論「排隊是在浪費時間的」也有214筆，甚至有網友批評「一堆餓死鬼投胎」。

根據諾貝爾經濟學獎得主、心理學家卡尼曼的「前景理論」，多數人在面對得失判斷時，會依據自身當前的狀態做為參考。例如小時候可能會因為得到一顆糖而開心一整天，但長大以後可能需要一頓昂貴的大餐才能滿足。

相對於這次優惠，民眾願意不惜花幾個小時，排隊買一個69元的「小確幸」，反映出台灣人普遍存在「低薪」、「貪小便宜」的社會現象，當經濟能力提高時，對於滿足感的參考點才會跟著提升。

(中時電子報)

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