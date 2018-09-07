陸掃黑公安系統 2個月內23官員垮台

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中時
林勁傑

中共今年初展開掃黑除惡行動，直搗在不法分子背後充當「保護傘」的官員幹部，多個黑勢力組織被摧毀，還有不少警員幹部被揭發「陽奉陰違」，包庇涉黑犯罪活動，相繼被移送法辦。陸媒統計，過去兩個月有至少23名公安系統現任、前任官員，因涉黑犯罪活動、充當保護傘而垮台，其中4名廳官被開除黨籍及公職。

東網報導，最近兩個月被通報「雙開」而倒台的公安系統官員中，包括重慶市公安局黨委委員、政治部主任蔡聘，山東煙台市政府副市長、市公安局黨委書記、局長聶作坤，曾以河南平頂山市委常委的身份兼任該市公安局局長、黨委書記的段玉良，還有湖北黃岡市前副市長、市公安局前局長汪治懷，四人均為廳級幹部。

除上述4名廳級官員，至少還有19名全國公安系統被查的局長、副局長。當中河南鄭州、開封市，以及福建廈門多名局長、副局長更被點明「涉黑涉惡」。例如中央紀委國家監委網站上月7日發文，公布河南鄭州及開封兩市警界六宗公安系統涉黑及充當保護傘的案例。有公安局長充當黃賭毒場所的保護傘，有警員為色情酒店通風報信，另有派出所所長做假口供助人頂罪等。

8月13日，中紀委又發布福建紀委監委近期查處的四宗典型案件，當中最備受關注的是廈門市翔安區前副區長、市公安局翔安分局前黨組書記、局長楊江忠，自1999年開始，近20來一直充當涉黑組織「保護傘」，直到今年才倒台。

(中時 )

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