賄選爭議延燒！民進黨中市黨部控盧秀燕違選罷法

民進黨台中市黨部主委何明杰(右起)、林佳龍競選總部副主委張廖萬堅在律師陪同下，到台中地檢署按鈴控告對手盧秀燕團隊違反選罷法、毀謗罪。(林欣儀攝)

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台中市長選舉陷入白熱化！針對日前國民黨市長參選人盧秀燕陣營指控對手林佳龍在梨山舉行餐會、涉及賄選，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅、民進黨台中市黨部主委何明杰7日到台中地檢署，按鈴控告盧陣營違反選罷法及刑法誹謗罪。林佳龍稍早受訪更呼籲，盼司法還給台中人一個公道。

「歡迎提告，等他提告等很久了！」國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，林佳龍自己去告都會上新聞，這樣全台中、全台灣都知道林佳龍的樁腳曾因賄選在2005年被判刑，這次他的網路平台小編工作人員大書特書林佳龍大肆宴客，「林市長告下去，大家都知道有這麼一回事。

張廖萬堅與何明杰相偕步入台中地檢署，在律師的陪同下按鈴並遞狀提出違反選罷法及誹謗罪告訴。張廖萬堅表示，林佳龍到梨山是應當地後援會邀請參加餐會，這部分已多次對外澄清，遺憾的是，8月19日起就不斷有許多剪接、拼湊的影片在網路、廣告散布，內容都是指林佳龍舉行賄選餐會，決定控告盧團隊發言人吳皇昇。

張廖萬堅表示，林佳龍及其陣營並非不能被質疑、指責，但對手不應以不實在的、加工的及扭曲的手法，甚至隔了一周才說要懸賞百萬找人證、物證，根本是「先射箭、再畫靶」，呼籲對手用高格調的方式打選戰，針對議題交鋒。

「當訴諸道德良心無法遏止選舉抹黑的時候，只好以司法還給台中公道！」林佳龍上午參加「全球智慧機械發展中心」揭牌活動時受訪強調，選舉是現任者拚政績、挑戰者提政見，但對手不訴諸正面主張，反用負面選舉不斷抹黑，台中人不吃這套。台中是宜居城市，不應為了選舉把城市抹黑，盼透過提告遏止選舉歪風。

盧秀燕強調，一個市長陣營有賄選紀錄不光榮，請林佳龍拿出政績，不是變相送禮請客，號召民眾來喊「凍蒜！」真悲哀。

至於林競營也貼出盧陣營餐會照片，盧秀燕表示，她們的餐會吃的炒米粉、炒飯和炒麥都是「標準示範」，切實依照法務部規範，完全合法。

(中時 )

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