貴婦環島旅遊搞丟12萬元　苑裡警即刻救援半小時找回

2018年09月07日 12:22 中時 何冠嫻

日前邱小姐與3名好友，組成貴婦團開車從台北市南下進行環半島旅遊，到苗栗縣苑裡鎮的山腳國小遊玩拍照時，遺失裝12萬現金與BMW座車鑰匙的包包，一行人前往派出所報案，所幸機警員警尋細查找後，半小時終於找回遺失的包包，其內容物也完整無缺，一掃貴婦們的抑鬱心情，繼續旅遊。

邱小姐與好友到有著充滿日式風情建築的山腳國小遊玩，不料玩得盡興之時，忘了自己的隨身包包，轉往下個地點拍照觀光，待她們離開欲發動車子時，邱小姐才發現包包遺失，除了包內旅遊資金12萬元不翼而飛，就連BMW鑰匙也跟著不見，讓她們驚慌失措，找了半天依舊不見蹤影，一行人心情盪到谷底，更擔心接下來的行程無法繼續，趕緊到山腳派出所報案。

山腳派出所副所長李慶富及警員藍英明表示，當時民眾報案時神色極度慌張，立即陪同4人回現場查找與詢問周邊民眾，依然一無所獲，而李慶富突靈機一閃，至學校教師辦公室詢問，歷經30分鐘終於幸運尋獲遺失的包包。警方表示，當時正值放學時間，校內老師巡視校園發現名牌包並先謹慎妥善保管，下班後要交由警方處理，幸好失主即時趕到，讓雙方都鬆了一口氣。

經邱小姐核對後，找回遺失的包包且無缺少任何物品，大夥才放下心中的大石頭，拾獲的老師也未要求報酬，讓邱小姐等4人十分感謝更感謝員警的耐心與仔細協助，讓她們臉上焦慮的表情頓時換上愉悅笑容，繼續接下來的旅程。警方也提醒民眾，旅遊時要多加留意随身攜帶物品與人身安全，尤其公共場所更應小心謹慎。

(中時 )