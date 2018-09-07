讓愛延續 台大EMBA104B班重建陳樹菊讀書館

2018年09月07日 12:45 中時 楊漢聲

讀書館放置2發電腳踏，讓小朋友懂得珍惜能源。（楊漢聲攝）

讀書館內有著小朋友最愛的溜滑梯。（楊漢聲攝）

愛心菜販陳樹菊多年默默行善，《富比士》雜誌將她選入其亞洲慈善英雄人物榜，她在13年前捐贈450萬給她的母校台東仁愛國小興建圖書館，但因年代久遠已經破損不堪，台大EMBA104B班輾轉得知，於是在班上發起募款，募得130萬重新整修讀書館，要將陳樹菊的愛延續。

陳樹菊在13年前捐贈450萬興建陳樹菊讀書館，完成她就學時的夢想。然而隨著時間的流逝，及欠缺維修後續經費，該圖書館已經變得老舊甚至連門窗都有待維修，小朋友也不願再到圖書館中閱讀，讓陳樹菊的愛心大打折扣，而陳樹菊女士也因身體健康因素而退休，後續的維修就變得更加不可能。

台大EMBA104B班就主動聯絡仁愛國小，並在班上發起募款重修陳樹菊圖書館，讓陳樹菊的大愛能夠繼續延，他們邀請到了建築師SMART來進行設計，SMART覺得圖書館必須能夠吸引小朋友願意進來因此決定裝修一個非典型圖書館，裡面有1座小朋友最愛的溜滑梯讓圖書館變得溫馨又有趣。

SMART表示，圖書館的設計主題就是倡導環境保護而又要有童趣，吸引小朋友注意環保意識，因此以森林北極熊為主題，故事是在敘述北極熊因氣候暖化導致冰原融化而必須遷居森林裡面，許多北極熊死亡導致很多北極熊寶寶流離失所，讓小朋友及早有環保意識，讀書館內更放置2發電腳踏車，讓小朋友上去踩踏，不僅可供運動遊樂也可以讓他們理解要花費多少力氣才發一點電，平時就要節約能源。

台大EMBA104B班表示，我們認養陳樹菊圖書館就是希望能將陳樹菊的大愛延續，並加以發揚光大，如果這個圖書館模式成功，將來會在其他的偏鄉小學加以複製推廣，幫助更多小朋友，如果有10個這樣的圖書館，1年就可以幫助好幾百個偏鄉小朋友，這是我們的願景。

(中時 )