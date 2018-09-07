陸人體器官黑市屢禁不絕 換腎「一條龍」230萬

2018年09月07日 13:03 中時 楊家鑫

大陸自願捐獻器官率低，每年有30萬患者適合器官移植方式治療，但僅有1萬多人能得到器官移植救治，這也使得大陸人體器官黑市屢禁不絕。上海《澎湃新聞》報導稱，湖南省警方近日跨省奔赴河北、河南、江蘇、湖北、廣西等地，緝拿人體器官移植黑仲介，卻僅暴露器官黑市的冰山一角，實際地下交易情況可能更加觸目驚心。據調查，換腎一條龍叫價50萬人民幣（下同；約合230萬新台幣），仍趨之若鶩。

上海《澎湃新聞》報導指出，此案之所以曝光，是因腎臟移植手術失敗，病患家屬向黑市索回40萬元，但索賠未果，因此向湘潭市市長熱線舉報，才讓一直隱蔽的換腎產業鏈浮出水面。

報導稱，此案犯罪團夥橫跨多個省份，供體、受體、手術醫生及黑仲介均不是湘潭本地人。犯罪團夥之間相互隱瞞身份，環環相扣，分工協作，身上均攜帶多個冒用他人身份辦理的手機卡和手機，每做完一次案，便將手機和手機卡丟棄，反偵查意識極強。

報導指出，中國裁判文書網統計，自2011年以來就有組織出賣人體器官入刑的案例，含括北京、陝西、河北、浙江、福建、湖北、廣西等省區市，最大的一起非法買賣人體器官案件，是在2014年北京市第一中級人民法院終審宣判，15名掮客和醫護人員涉案，共非法買賣人體腎臟51個，涉案金額達1034萬元。

報導稱，大陸器官黑市屢禁不絕有其原因，根據大陸國家衛計委等部門統計，大陸每年大約有150萬器官衰竭患者，其中有30萬患者適合器官移植方式治療，但每年僅有1萬多人能得到器官移植救治。

加上大陸公民自願捐獻器官率較低，加上從2015年起全面禁用死囚器官，器官移植供需難以平衡，由於供體太少，急需器官移植的病患通常需要等1.5年至3年才能如願，大多數患者只能在等待中絕望死亡。這使得器官黑市買賣猖獗。

(中時 )