中秋佳節將至 花蓮縣政府推展優質文旦柚

花蓮縣政府行銷推廣花蓮優質文旦柚，期盼受到國人青睞。（范振和攝）

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花蓮優質文旦柚光滑飽滿，亮麗現身，吸睛之至。（范振和攝）
花蓮縣多位縣議員把握亮相機會，為文旦柚也為自己促銷。（范振和攝）

中秋節快到了，花蓮縣政府農業處7日上午10時於縣府大禮堂，舉行文旦柚上市記者會，推廣在地優質老欉文旦柚、加工品及各式農產禮盒，期望提供國人多樣化的佳節贈禮選擇。

副縣長蔡運煌表示，今年花蓮極品好柚拜氣候適宜之賜，文旦柚鮮果外觀光滑飽滿，肉質細密且清甜多汁，甜度預估可達11度以上，盼全國鄉親以實際購買行動支持花蓮在地辛勤耕耘的柚農，把握品嘗花蓮好柚好滋味的好時機。。

依行政院農委會農糧署調查資料顯示，去非花蓮縣文旦柚種植面積約為1066.64公頃，佔全台種植面積24.96%，年總收量約2萬1361公噸，主產區在瑞穗鄉及玉里鎮具黏性的土壤上，因此，在水份足充且適宜的生長環境下，歷年來花蓮縣生產的文旦柚品質相當穩定。

文旦柚熱量低且營養價值高，縣府農業處長羅文龍提醒，選購文旦柚3要訣，果品外型底部開闊呈現梨形，要有沉重感（單顆重量介於400至600公克最佳），表皮光滑飽滿且油胞細緻。另，文旦柚採收放置一段時間「辭水」過後，果肉質地將更為柔軟，甜度也會提高。

文旦柚展示會場，也有多項以文旦柚加工品，包括文旦柚酥、文旦柚啤酒、文旦柚冰砂、柚皮糖、青柚燒等，與會人士品嘗後，紛紛叫好。羅文龍強調，8日起將有系列花蓮縣文旦柚的全台展售行銷活動，一定要讓國人分享花蓮優質文旦柚的美好滋味。

(中時 )

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