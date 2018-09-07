梅根變髮疑懷孕 這台灣人為她設計洋裝太吸睛

2018年09月07日 12:50 中時電子報 楊幼蘭

梅根

梅根疑懷孕

在以一連串俐落大方的黑色洋裝和套裝現身後，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根周四一改低調奢華風格，穿上台灣設計師吳季剛亮眼的寶藍無袖過膝洋裝，和哈利王子出席了紀念一戰結束的慈善活動，吸引了眾人目光。

儘管新裝引人關注，但據Newshub電視台報導，更令大家好奇的，就是梅根小腹凸起，引發網民廣大猜測，認為她顯然是懷孕了。

據《時人》（People）雜誌網和《今日美國報》（USA TODAY）6日報導，為了搭配新裝，梅根當天沒再像往常一樣，綁隨性包包頭，而是放下長髮，把原本的直髮燙成大波浪式的卷髮，充滿了好萊塢的浪漫華貴風。

Sooo pregnant or not?🤰🏽 #MeghanAndHarry #MeghanMarkle pic.twitter.com/fqxenMuJXL — meghan and harry 🧜🏻‍♀️🦁 (@meghanharrypage) 2018年9月6日

而先前英國《每日快報》（Daily Express）報導，由於梅根擁有非洲裔髮質基因，頭髮容易捲曲，長期使用巴西生命果柔絲順髮產品，可是一旦懷孕，就會避免使用，以免受化學成份影響。

此外，英國王室專家指出，之前劍橋公爵夫人凱特每次懷孕，都會改變髮型，或許梅根改變髮型，也是判別她是否懷孕的指標。

(中時電子報)