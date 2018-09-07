梅根變髮疑懷孕 這台灣人為她設計洋裝太吸睛

英國薩塞克斯公爵夫人梅根周四身穿台灣設計師吳季剛的寶藍無袖洋裝，和夫婿哈利王子出席紀念第一次世界大戰結束的募款慈善活動，吸引了眾人目光。（路透）

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梅根
梅根疑懷孕

在以一連串俐落大方的黑色洋裝和套裝現身後，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根周四一改低調奢華風格，穿上台灣設計師吳季剛亮眼的寶藍無袖過膝洋裝，和哈利王子出席了紀念一戰結束的慈善活動，吸引了眾人目光。

儘管新裝引人關注，但據Newshub電視台報導，更令大家好奇的，就是梅根小腹凸起，引發網民廣大猜測，認為她顯然是懷孕了。

據《時人》（People）雜誌網和《今日美國報》（USA TODAY）6日報導，為了搭配新裝，梅根當天沒再像往常一樣，綁隨性包包頭，而是放下長髮，把原本的直髮燙成大波浪式的卷髮，充滿了好萊塢的浪漫華貴風。

而先前英國《每日快報》（Daily Express）報導，由於梅根擁有非洲裔髮質基因，頭髮容易捲曲，長期使用巴西生命果柔絲順髮產品，可是一旦懷孕，就會避免使用，以免受化學成份影響。

此外，英國王室專家指出，之前劍橋公爵夫人凱特每次懷孕，都會改變髮型，或許梅根改變髮型，也是判別她是否懷孕的指標。

(中時電子報)

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