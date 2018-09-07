大陸娛樂圈「娘炮」風當道 陸官媒：顏值消費跑偏

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近年來大陸娛樂圈流行「柔弱美」路線的男明星，被一部分人稱為「娘炮風」。大陸官媒新華社日前評論稱，當下流行的「娘炮風」，是「顏值消費」和眼球經濟跑偏的結果，更是文娛圈子奢靡浮誇之風的新變種。青少年是國家的未來，需要抵制不良文化的侵蝕；人民日報則評論稱，不認同所謂「娘炮」、「不男不女」等帶有貶損性的說法，外形不是問題的關鍵，內涵才更深刻地決定著人們對一個人的評價。

大陸官媒新華社6日發表評論「『娘炮』之風當休矣！」指出，「油頭粉面A4腰，矯揉造作蘭花指」，這句順口溜描述的正是大陸時下某些所謂「小鮮肉」偶像令人錯愕的形象與做派。「娘炮」不是一天養成的，它是「顏值消費」和眼球經濟跑偏的結果，更是文娛圈子奢靡浮誇之風的新變種。

文章評論認為，凡事都應有度，越過底線就會走向反面——不是審美，而是「審醜」。青少年是國家的未來，培養擔當民族復興大任的時代新人，需要抵制不良文化的侵蝕，更需要優秀文化的滋養。

另一方面，中共黨媒《人民日報》則評論稱，不認同所謂「娘炮」、「不男不女」等帶有貶損性的說法，男性應有的氣質，從來沒有一個標準答案。現代社會進一步拓寬了審美的場域，提供了更為多元的生活方式，也為對男性的審美提供了更多元的面向。

評論指出，在一個強調權利和平等的法治社會，基於性別差異而帶來的不同評價，也逐漸被抹平。那種基於性別特徵進行的價值判斷，將男性氣質等同於外表外貌，是一種簡單化的做法。另一方面，擯棄矯揉造作的風格，扭轉娛樂至上的傾向，才能從根本上改變病態的審美乃至「審醜」，以文育人、以文化人。

(中時 )

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