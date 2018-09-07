愛滋學會調查：9成民眾知道要戴套 僅4成做到

台灣愛滋病學會推出2018下半年度月曆，提醒民眾愛滋防治不分時間、不分季節，鼓勵民眾不分性別、不分性傾向，都應正確戴套，全面預防愛滋。（照片／台灣愛滋學會提供）

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國內民眾對愛滋感染防治知識仍有待加強！根據台灣愛滋病學會對國人愛滋防治知識測驗發現，高達66.7％民眾不知道何時適合篩檢，44.6％民眾則分不清空窗期與潛伏期，令人憂心的是，近9成民眾知道戴套的適當時機，卻不到4成的民眾可以確實做到，而在性行為之後，擔心自己或伴侶懷孕更勝於擔心感染性病。

根據疾管署截至8月止統計，本國籍愛滋感染者至8月底累積有3萬7千多人。台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會昨日公佈最新「性致當前，性知識測驗」調查結果，透過戴套、篩檢、暴露前預防性投藥(PrEP)及愛滋病知識問答，探詢18~30歲年輕族群對愛滋防治的瞭解有多少。

調查結果，民眾對於愛滋防治知識平均分數為67分，勉強及格，僅5.5％民眾滿分，顯示民眾對愛滋防治觀念漏洞百出。台灣愛滋病學會理事長林錫勳表示，調查發現86.8％的民眾知道戴套的適當時機，除了性交過程需全程戴套之外，有少量體液交換的口交行為，也需戴上保險套，然而不到4成的民眾每次性行為都有戴套。

此外，近6成的民眾表示，在無套性行為後他們擔心自己或伴侶懷孕更勝於擔心感染性病。林錫勳指出，民眾在發生危險性行為後，多數容易忽略感染愛滋及其他性病的風險，尤其固定性伴侶間更為常見。。

調查同時也發現，高達66.7％民眾不知道何時適合篩檢，44.6％民眾則分不清空窗期與潛伏期，台灣愛滋病護理學會理事長莊苹表示，空窗期是感染愛滋病毒後，到能夠被檢驗出來所需的時間，一般匿名篩檢空窗期為3個月，民眾需在空窗期後才可接受愛滋篩檢；潛伏期則為感染愛滋病毒後至愛滋病病發所花費的時間，此外，只要沒有每次全程戴套，無論有無固定性伴侶，都可能感染愛滋，建議有過性行為之民眾，至少要接受一次愛滋篩檢。

(中時 )

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