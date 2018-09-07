郵局支持本土畫家　經典畫作成郵票

2018年09月07日 13:24 中時 陳祐誠

中華郵政公司為介紹台灣本土畫家藝術成就，繼民國91年、92年、93年、98年及99年發行「台灣近代畫作郵票」系列後，續以國立臺灣美術館典藏的林之助〈暮紅〉、廖德政〈窗邊〉、陳庭詩〈日與夜#10〉及李仲生〈作品057〉為題材，訂於9月12日發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及10元各2枚。

中華郵政表示，發行郵票當天下午2時30分，將在台灣博物館南門園區舉辦郵票發行記者會，現場展示國立台灣美術館典藏的此郵票主題4幅畫作。

林之助被譽為「臺灣膠彩畫之父」，中華郵政此次以他作品〈暮紅〉，發行面值8元郵票。畫作嘗試以立體派形式分割手法來重新詮釋山景夕照，並利用單純的淺綠、墨綠、土黃、米色、白色、褐色、黑色等多邊形塊面重組成緊湊相連的山丘樹林，在紅焰般的天空對比下，展露盎然生機。

「紀元美術會」創辦人之一廖德政，作品〈窗邊〉也被中華郵政作為面值8元郵票主題，畫作以紅、白雅緻的瓶花、水果形成穩定三角構圖，窗外以大片的綠色調繪出朦朧的景致，讓景色向遠處推伸並映襯主題，整體明亮的色調鋪陳著光影的流動，窗邊的恬淡寧靜油然而生。

陳庭詩以版畫、雕塑聞名，〈日與夜#10〉以紅、白、黑三原色和幾何圖形構成，在平衡對稱的方與圓中，以斜切面、大小漸變對比的黑白色圓點形成動勢，以虛實互映傳達日月更迭、生生不息的意象。

李仲生為「東方畫會」的精神導師，對台灣現代繪畫運動影響深遠，〈作品057〉畫作以編號為名，期觀者避免受名稱及自然之形干擾，能純粹欣賞畫面上躍動的紅、黃、黑等色彩與線條流動，感受作者創作時的精神氛圍與心象世界。

中華郵政指出，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於9月10日發售；為饗郵迷，發行當日下午1時30分至4時30分，於國立臺灣博物館南門園區及國立臺灣美術館設立兩處臨時郵局，提供銷蓋戳服務。

(中時 )