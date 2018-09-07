台生滯留胡志明機場 越南台商冼文舉義舉解圍

國立聯合大學學生利用暑假期間，前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務。（趙勝利提供）

友善列印
旺報
國立聯合大學學生利用暑假期間，前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務。（趙勝利提供）
國立聯合大學學生利用暑假期間，前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務。（趙勝利提供）
國立聯合大學學生未能搭上轉機，在越南胡志明市機場滯留24小時，透過越南台商冼文舉的大力協助，順利返台。（趙勝利提供）

來自台灣7名國立聯合大學學生，近期前往柬埔寨孤兒院擔任志工，返台時，趕不上在越南胡志明市的轉機時間，在機場滯留24小時，沒有補票與餐飲費可使用，越南台商冼文舉獲聞此事後，便大力協助，隨即聯繫胡志明市機場公安，不只協助學生轉機回台，還提供越南盾500萬元（約合新台幣6600元）作為餐飲補貼，以義舉化解危機。

越南台商冼文舉，在越南經商逾30年，也長年投入志工與教育關懷工作，他所成立的越南勇源教育發展基金會，由他擔任執行長，不只捐助越南少數民族與窮人搭建住屋，2008年還與長庚醫院合作，提供越南窮苦唇缺裂病童，進行免費手術醫藥費，2014年5月 31起，更與羅慧夫基金會合作正式，展開胡志明市免費窮人醫院計畫，免費補助胡志明市口腔醫院150名唇顎裂患者治療費用，另外也協助海洋大學、屏東科技大學等校，與越南的大學或企業簽訂產學合作與姊妹校等計畫。

中華兩岸領袖協會名譽理事長趙勝利表示，來自台灣7名國立聯合大學學生，暑假期間前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務，6日返台時，未能趕上在越南胡志明市的轉機，在機場滯留24小時，學生手頭現金不足，無法補票，也沒有錢可供餐飲，當下心情十分驚恐，聯合大學一名教授獲知此事後，便聯繫冼文舉，盼能協助學生。

趙勝利表示，冼文舉接獲消息後，二話不說，隨即與胡志明市機場公安局聯繫，協助派員照顧台灣的學生，機場公安便即刻提供越南盾500萬元（約合新台幣6600元），讓學生作為餐飲補貼，另外也協助學生進行轉機作業，順利飛回台灣。

(旺報 )

郵局支持本土畫家　經典畫作成郵… 防堵非洲豬瘟 農委會：小心金華…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。