台生滯留胡志明機場 越南台商冼文舉義舉解圍

2018年09月07日 13:10 旺報 李侑珊

國立聯合大學學生利用暑假期間，前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務。（趙勝利提供）

國立聯合大學學生利用暑假期間，前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務。（趙勝利提供）

國立聯合大學學生未能搭上轉機，在越南胡志明市機場滯留24小時，透過越南台商冼文舉的大力協助，順利返台。（趙勝利提供）

來自台灣7名國立聯合大學學生，近期前往柬埔寨孤兒院擔任志工，返台時，趕不上在越南胡志明市的轉機時間，在機場滯留24小時，沒有補票與餐飲費可使用，越南台商冼文舉獲聞此事後，便大力協助，隨即聯繫胡志明市機場公安，不只協助學生轉機回台，還提供越南盾500萬元（約合新台幣6600元）作為餐飲補貼，以義舉化解危機。

越南台商冼文舉，在越南經商逾30年，也長年投入志工與教育關懷工作，他所成立的越南勇源教育發展基金會，由他擔任執行長，不只捐助越南少數民族與窮人搭建住屋，2008年還與長庚醫院合作，提供越南窮苦唇缺裂病童，進行免費手術醫藥費，2014年5月 31起，更與羅慧夫基金會合作正式，展開胡志明市免費窮人醫院計畫，免費補助胡志明市口腔醫院150名唇顎裂患者治療費用，另外也協助海洋大學、屏東科技大學等校，與越南的大學或企業簽訂產學合作與姊妹校等計畫。

中華兩岸領袖協會名譽理事長趙勝利表示，來自台灣7名國立聯合大學學生，暑假期間前往柬埔寨的孤兒院從事志工服務，6日返台時，未能趕上在越南胡志明市的轉機，在機場滯留24小時，學生手頭現金不足，無法補票，也沒有錢可供餐飲，當下心情十分驚恐，聯合大學一名教授獲知此事後，便聯繫冼文舉，盼能協助學生。

趙勝利表示，冼文舉接獲消息後，二話不說，隨即與胡志明市機場公安局聯繫，協助派員照顧台灣的學生，機場公安便即刻提供越南盾500萬元（約合新台幣6600元），讓學生作為餐飲補貼，另外也協助學生進行轉機作業，順利飛回台灣。

(旺報 )