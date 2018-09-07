台中》盧秀燕提恢復老人健保補助政見 中市府：長輩福利看得到、用得到

2018年09月07日 13:12 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷表示，台中市府改革老人健保補助，投注長照據點、長青學苑 長輩福利「看得到、用得到、找得到」。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕7日推出第一波市長政見CF，以「盧秀燕主張恢復老人健保補助」向市民做訴求，強調她要想辦法減輕市民的負擔，呼籲台中市長林佳龍認錯，跟進她的政見。對此，台中市府新聞局長卓冠廷回應表示，市府改革老人健保補助以落實排富，弱勢長輩完全不受影響，盧看似回歸政策討論，仍以錯誤訊息人身攻擊，盼參選者自重。

盧秀燕偕同台中市議會國民黨團議員在台中市議會國民黨團，宣布第一波政見CF，表示林佳龍擔任市長三年多以來，舉債600多億，卻輕易的取消1、20億的老人健保補助；台中市政府不補助的話，就要由他的子女來經濟負擔。

盧秀燕表示，台北市、新北市、桃園市、高雄市都有老人健保補助，若當選市長，一定恢復65歲以上的老人健保補助，減輕年輕一代的經濟負擔。

盧秀燕說，林佳龍逕自刪除老人健保先前的補助條件，廣大長輩不再受惠，另外五個直轄市都要做老人健保補助，只有林佳龍主政的台中市不做，年輕人普遍低薪，長輩不忍開口讓孩子代繳健保費，盧秀燕傾聽市民心聲，她跟林佳龍不一樣，她未來將恢復65歲以上老人健保補助，讓長輩安心，給青年放心，減輕市民的負擔，

盧秀燕說，林佳龍執政後，舉債節節升高，審計處糾舉台中公債未償餘額高達近1200億，財政評比六都最後，目前台中市平均每名市民負債新台幣3.2萬元，跟2014年相較，每名市民多出負債1.4萬元，舉債這麼多，還刪除老人健保補助，「人民納稅錢到底都花去哪裡了？」呼籲林佳龍迷途知返，跟進她的政見。

卓冠廷表示，市府改革老人健保補助是落實排富，持續補助真正需要幫助的1萬2000名低收及中低收老人，弱勢長輩完全不受影響，並將節省下的經費以社會投資理念，把資源用在刀口上，全面提升老人福利。

卓冠廷強調，市府完成長青學苑倍增計畫，更推動長照、樂齡等托老政策的升級，台中市長照據點更是全國最多，讓長照服務「看得到、用得到、找得到」，擴充敬老愛心卡功能，透過折抵就醫及計程車等費用，鼓勵長輩多出門活動，創造正向的循環。

「雖然盧委員取消排富的主張違背公平正義，也看似要針對公共政策討論，仍不忘以錯誤訊息針對林市長人身攻擊」，卓冠廷說，國民黨對市府團隊的抹黑，市府盼參選者自重，並尊重台中市的選民。

對財務議題，卓冠廷表示，台中市正是台中市「轉大人」的時期，都逐步推動以帶動台中均衡發展，市民感受近年台中市正在大幅進步中，且近三年市府在財務已撙節471億元，財政狀況樂觀穩健。

(中時 )