轟謝長廷無作為！藍委要求調職：讓他專心拚選舉打國民黨

2018年09月07日 13:09 中時 楊佳穎

日本接連發生颱風、地震，造成許多台灣民眾滯留，並對我駐日單位諸多抱怨，駐日代表謝長廷的臉書也被網友灌爆。對此，國民黨團今召開記者會，除要求外交部查辦相關人員責任、督導駐日代表處檢討相關救災SOP，更蔡政府將謝長廷調職回台，「讓他專心拚選舉、打擊國民黨。」

總召江啟臣指出，面對日本發生嚴重災情，政府應拿出同理心，保護台灣民眾的生命財產安全，並給予最大協助，但可見身為台灣第二大駐外代表處的駐日代表處，表現卻令人失望，且謝長廷身為駐日代表，當下竟還在批評國內事務、檢討國民黨主席吳敦義，「到底有沒有在做駐日代表該做的事情？」

書記長曾銘宗也批，有滯留日本的國人向駐日代表處請求協助，代表處卻回稱僅負責經貿，其他方面無法協助，要他自行救濟；駐日代表處對於國民危急求助默不關心、袖手旁觀，應嚴厲譴責，並查辦相關人員責任，而謝長廷若無心在日本做外交工作，建議蔡政府將他調回專心拚選舉、打擊國民黨。

對於外館人員遭指面對國人尋求協助態度不佳，與會的亞東及太平洋司參事兼台灣日本關係協會秘書長張淑玲說明，可能是當時急難救助情況警急，致電來洽詢的人較多，但外館人員應對不當、造成國人有冷漠之感，應深切反省，並訓練同仁以同理心對待。

至於傳出關西機場封閉時，台灣民眾只能靠中國大陸外館派出的專車離開機場，張淑玲則澄清，當天能從關西機場出來的只有機場專車，其他國家應都無法派車接人，這部分可能是中國旅客團體進出，由導遊或航空公司引導一同搭乘關西機場提供專車，再於車站轉搭旅行社安排好的車輛。

她也強調，駐大阪辦事處急難救助電話24小時運作，提供國人相關資訊及協助，共處理求助案件超過百位，親赴駐處洽詢的國人也有45位；另避免國人逾期居留，我方也洽詢日方核發15天短期簽證，同時與民宿業者合作，免費提供國人短暫住宿及相關醫療訊息。

張淑玲指出，目前無國人滯留關西機場，至於北海道地區，根據駐札幌辦事處掌握，尚有800人滯留，札幌辦事處至今也處於停電狀態，但正副處長已成立緊急服務中心、啟動緊急應變機制，24小時提供國人簡單物資及代訂旅館等服務，現也正協調華航加開班機或調整為人數較多的班機協助。

(中時 )