MLB》藍鳥新人敲安創紀錄 忍淚懷念癌逝母

藍鳥新秀泰萊斯（Rowdy Tellez）大聯盟生涯前3打席都擊出長打，成為大聯盟史上第1人。(美聯社)

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中時電子報
/綜合報導

藍鳥新秀泰萊斯（Rowdy Tellez）大聯盟生涯前3打席都擊出長打，成為大聯盟史上第1人。他與父親擁抱分享這份榮耀，提起日前因癌症離世的母親，泰萊斯則說：「我相信媽媽一定都有看到。」

泰萊斯在昨天的比賽中於6局下上場代打，大聯盟生涯首打席就擊出二壘安打，敲安站上壘包後他手指天空，隨後又於場邊紅土寫下「媽媽」。泰萊斯的母親於8月時因癌症與世長辭，無法親眼見證兒子站上大聯盟賽場，賽後泰萊斯透露，他要把這一切獻給媽媽，當時他用盡全力忍耐，才沒讓自己在場上流下眼淚。

今天泰萊斯在面對印地安人的比賽中獲得先發機會，擔任第7棒一壘手的他前2個打席都敲出二壘安打，6局下雖擊出飛球遭接殺，但大聯盟生涯前3打席均擊出安打為史上第1人。

泰萊斯的父親作雖因班機延誤而錯過兒子的大聯盟首安，但他今天現場觀戰，與泰萊斯一同分享美夢成真的喜悅，以及創下聯盟紀錄的珍貴時刻。

從小就以大聯盟為目標，泰萊斯終於踏上夢想中的賽場，還創下史無前例的紀錄，他說：「現在仍覺得這一切很不真實，孩提時期的夢想終於成真，能站在這裡我真的很開心！」

創下大聯盟前3打席均擊出二壘安打的紀錄後，泰萊斯與父親緊緊擁抱，雖然遺憾無法給媽媽同樣的擁抱，但泰萊斯感性道：「我知道媽媽在這裡，我知道她都有看到我的表現。」

(中時電子報)

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