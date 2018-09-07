防堵非洲豬瘟 農委會：小心金華火腿

防堵非洲豬瘟入侵台灣，農委會主委林聰賢（中）表示已啟動第二波更嚴謹的機制。（廖德修攝）

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非洲豬瘟的案例在中國大陸等鄰近國家已屢見不鮮，為了防止疫情入侵台灣，農委會主委林聰賢今天（7日）在第6次全國農業會議表示，兩岸往來太密切了，非常擔心大陸豬肉製品被民眾違規夾帶進來，由於病毒核酸冷凍後可維持1000天不被消滅，加工後亦能耐酸鹼，如果感染的豬肉被製成加工品，像火腿之類，被帶進台灣就很麻煩，而且十分危險。

林聰賢並舉例，農委會副主委黃金城與衛福部人員最近到傳統市場查驗，在南門市場就發現有金華火腿出售，店家說是朋友寄賣的，由於肉品來源不明，就有可能釀成大災難。何況中國大陸已被宣布為疫區，這些肉類加工品根本不能進口，但像這樣透過私人夾帶，甚至走私的方式進入台灣，根本很難杜絕。之前在韓國查到水餃的內餡帶有病原，也是因旅客攜帶入境所致。

林聰賢說，中國大陸的疫情不夠透明，研判已經迅速蔓延，由於兩岸往來十分密切，為了保護國內的養豬產業不被摧毀，農委會已啟動第二波更嚴謹的防範機制。將與相關部會如衛福部加強查驗，用更精密的儀器、方式實施，並且用「全覆蓋」的方式取代以前的抽驗。也會和關務署合作，國外寄來的郵件、包裹都要徹底用X光掃瞄，避免來自疫區的肉類加工品矇混入境。

還有包括金門、馬祖等小三通區域，農委會也會與相關單位加強邊境查驗，甚至私下頻繁的海上貿易，也會要求海巡署加強查緝走私。甚至飛機空廚的廚餘也將採取全部焚燒的方式，用意就是全力防堵非洲豬瘟入侵台灣。

此外，林聰賢也說，已製作宣導短片，準備公開播放，讓民眾了解非洲豬瘟的可怕，無論出國旅遊洽公，回國時千萬不要攜帶肉類製品入境。

(中時 )

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