雄影「VR競賽」搶搭威尼斯影展列車 《烈山氏》入圍

2018年09月07日 13:22 中時 潘鈺楨

《寂靜之森》尋找沒有噪音污染的淨土，在其中反而聽到最喧囂的自然聲響。（雄影提供）

《廢墟倩影》隨著街頭藝術家Rone一起闖入被遺棄的建築，並在其中留下巨幅的藝術肖像。（雄影提供）

高雄電影節公布全台唯一國際短片競賽「VR單元」入圍名單，11部入圍作品多部獲日舞影展、威尼斯影展、翠貝卡影展等國際影展入選肯定。本屆入圍作品皆為台灣首映，將共同角逐「最佳VR敘事短片獎」與獎金6000美元。

高雄電影節繼去年推出全台影展首創360VR電影單元「高雄VR FILM LAB」，今年更設立全台唯一「VR競賽」。搶搭威尼斯影展列車，本次入選威尼斯影展VR競賽單元的大陸奇幻短片《烈山氏》也赫然在列，《烈山氏》以中國神話故事「神農」為發想，取材傳統中國民俗文化，講述神農在誤食毒草帶來的幻覺中，與毒物幻化之妖獸大戰的故事。

高雄電影節每年以嶄新的創意迎接觀眾，今年重頭戲「高雄VR FILM LAB」，除台法合資拍攝的《囍宴機器人》，更有自製影片問世；以及「VR競賽」與「VR國際大觀」見證VR電影新潮流，還舉辦「前導講座」、「VR國際論壇」邀集國際VR策展人、VR專業拍攝技術團隊，一流VR電影產製面高峰會盡在高雄電影節。

高雄電影節套票首賣會暨選片指南將於9月29日(六)13:00於高雄市電影館登場，8張999元的「影迷套票」，折合一張約125元的超低優惠，僅限套票首賣會購買，套票首賣會現場購置「影迷套票」者，更贈送由舊振南提供喜臨門緞帶禮盒一盒，限量200份；首賣會現場另外更特別販售6張800元的「VR套票」，折合一張約133元的超低優惠，同樣僅限套票首賣會購買，套票首賣會現場購置「VR套票」者，更贈送由Friday影音提供7日免費收看序號卡一張，限量100份，更多活動詳情請上官網查詢。

高雄電影節將於10月19日(五)至11月４日(日)於高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場。相關資訊請鎖定高雄電影節官網www.kff.tw或臉書粉絲團【高雄電影節】和LINE影迷群組【雄影LINE著走】。

(中時 )