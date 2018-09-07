國民黨痛批賴清德灑錢政策買票批選舉

友善列印
中時

立院國民黨團7日舉行記者會，質疑行政院長賴清德選前突然在民進黨執政的縣市大灑錢，根本是政策買票，還可能導致國家遇上重大災變時，沒有錢救災。

黨團總召江啟臣指出，行院長賴清德為了拚「九合一選舉」全省走透透，支票開滿滿，分別在高雄市、台南市、新竹縣、桃園市和彰化縣共開出超過7千億元政策支票，一路撒錢大開「選舉支票」。在高雄市承諾包括橋頭科學園區在內等七項建設，總經費高達2376億元，新竹縣的水岸環境營造、桃捷延伸線、彰化縣的「百工百業挺改革」的1000億元，總金額已高達7431億元。他質疑如果這些建設是規畫好的，為何民進黨執政已經兩年，卻突然都在此時提出呢？到底是在拚經濟還是拼選舉？與其灑錢在這，為何不想辦法提高薪資？錢這樣花，有助提高薪資嗎？

黨團書記長曾銘宗質疑大筆灑錢的縣市都是民進黨執政的，尤其是選情較危險之處。他舉例彰化縣政府提高重陽敬老禮金，滿65歲到79歲長者每人3000元禮金、80歲到89歲每人6000元、90歲以上每人9000元。他指出到6月底中央政府舉債額度上限為6兆9499億，目前舉債額度是5兆5235億，前瞻還要舉債8900億，加上賴清德發支票要舉債的7431億元，屆時將超過舉債額度上限2007億，萬一發生重大災變，可能連救命錢都沒有。921地震用了1千億，莫拉克颱風用1200億。他表示之後不排除到監察院告發賴清德此舉。

江啟臣也質疑彰化縣長魏明谷上任都快四年了，三年前都未做369敬老金政策，如今選舉近了才做，還一定要人工發放。同樣的三年前宣稱沒錢，停止提供全縣國中小學學生免費營養午餐，今年2月選前又恢復，這些不是政策買票是甚麼？

黨團首席副書記長吳志揚指出，賴清德曾在2014年說過「政策買票是台灣危機」，結果今年每到一處輔選就大開所謂的「建設支票」，當年賴市長，已經重重打臉現在的賴院長。

(中時 )

美議員提「台北法案」助台外交 … 北海道強震 蔡英文熱情回安倍晉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。