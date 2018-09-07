彰化縣驚傳校園登革熱群聚 大同國中3學生感染

2018年09月07日 14:14 中時 謝瓊雲

彰化縣衛生局人員針對傳出疫情的大同國中校園進行地毯式病媒孳生源調查。(謝瓊雲翻攝)

彰化大同國中驚傳有3名學生感染登革熱疫情，全國本土型登革熱病例累計達86例。(謝瓊雲翻攝)

出現群聚登革熱疫情的大同國中校園明日將進行大規模噴藥，今日已進行人員進出管制，暫不開放校園。(謝瓊雲翻攝)

(14:50 更新內文)登革熱疫情拉警報！才開學一周，彰化縣也驚傳本土型登革熱疫情，成為全台第七個淪陷縣市；位在員林是的大同國中3名國中生，上周起陸續發燒，經快篩後陸續確診，彰化縣衛生局接獲通報後立即派往該校擴大噴藥，並自今天起暫停開放校園、管制人員進出，全面清查篩檢。

校方表示，上周四開學後，隔天已有一名學生因發燒請假，之後又陸續傳出兩名學生發燒，原以為是感冒，但經快篩並由衛生局通知確診為感染登革熱疫情後，即全校總動員配合衛生局相關指示與作為。

衛生局一早已派員前往該校，全面清查全校師生的臨床症狀，只要是疑似個案就立即進行快篩確認；同時協同環保局、公所及校方，地毯式孳生源調查清除及擴大噴藥。

衛生局長葉彥伯指出，6日接獲的三起疑似登革熱病例通報，皆為同一所學校的國中生，但都在不同班。經過疫病調查發現，3人分別在八月底前後陸續發病，而共同的活動場所，是在校園的戶外空間，故判定為校園登革熱群聚。

葉彥伯說，全國本土型登革熱病例，以台中市增加最迅速、已有47例，新北市27例、高雄市4例、臺北市及嘉義縣各2例、桃園市1例、與彰化縣新增3例，全國累計已有86個本土型病例。衛生局一早已派員前往該校，全面清查全校師生的臨床症狀，只要是疑似個案就立即進行快篩確認；同時協同環保局、公所及校方，地毯式孳生源調查清除及擴大噴藥。

因校園為開放式公共空間，衛生局不排除是外來民眾於暑假期間進入校園運動時帶入病毒，加上鄰近台中市的登革熱疫情持續發燒，故已將本群聚個案檢體送交疾管署，與其他縣市群聚檢體之病毒株進行比對。

葉彥伯表示，該校面積廣大，教室數量眾多。為配合明日起進行之大規模噴藥工作，今日起進行進出管制，校園暫停對外開放；針對校園周邊住家亦可能有病媒蚊孳生源，則由環保局及公所協助，進行校園周邊400公尺範圍之孳生源清除及噴藥。

(中時 )