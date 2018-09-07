彰化縣驚傳校園登革熱群聚 大同國中3學生感染

(14:50 更新內文)登革熱疫情拉警報！才開學一周，彰化縣也驚傳本土型登革熱疫情，成為全台第七個淪陷縣市；位在員林是的大同國中3名國中生，上周起陸續發燒，經快篩後陸續確診，彰化縣衛生局接獲通報後立即派往該校擴大噴藥，並自今天起暫停開放校園、管制人員進出，全面清查篩檢。
校方表示，上周四開學後，隔天已有一名學生因發燒請假，之後又陸續傳出兩名學生發燒，原以為是感冒，但經快篩並由衛生局通知確診為感染登革熱疫情後，即全校總動員配合衛生局相關指示與作為。
衛生局一早已派員前往該校，全面清查全校師生的臨床症狀，只要是疑似個案就立即進行快篩確認；同時協同環保局、公所及校方，地毯式孳生源調查清除及擴大噴藥。
衛生局長葉彥伯指出，6日接獲的三起疑似登革熱病例通報，皆為同一所學校的國中生，但都在不同班。經過疫病調查發現，3人分別在八月底前後陸續發病，而共同的活動場所，是在校園的戶外空間，故判定為校園登革熱群聚。
葉彥伯說，全國本土型登革熱病例，以台中市增加最迅速、已有47例，新北市27例、高雄市4例、臺北市及嘉義縣各2例、桃園市1例、與彰化縣新增3例，全國累計已有86個本土型病例。衛生局一早已派員前往該校，全面清查全校師生的臨床症狀，只要是疑似個案就立即進行快篩確認；同時協同環保局、公所及校方，地毯式孳生源調查清除及擴大噴藥。
因校園為開放式公共空間，衛生局不排除是外來民眾於暑假期間進入校園運動時帶入病毒，加上鄰近台中市的登革熱疫情持續發燒，故已將本群聚個案檢體送交疾管署，與其他縣市群聚檢體之病毒株進行比對。
葉彥伯表示，該校面積廣大，教室數量眾多。為配合明日起進行之大規模噴藥工作，今日起進行進出管制，校園暫停對外開放；針對校園周邊住家亦可能有病媒蚊孳生源，則由環保局及公所協助，進行校園周邊400公尺範圍之孳生源清除及噴藥。
(中時 )