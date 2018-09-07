北海道強震 蔡英文熱情回安倍晉三推特台灣即刻派人救援

網友製圖諷刺蔡政府「淹水？當然先慰問祖國呀！」(靠傳媒)

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中時電子報
總統蔡英文在推特慰問遭受強颱侵襲的日本。(蔡英文推特)
昨日又回覆日本首相安倍晉三的推特說，作為日本的好朋友，我們有「義務」並期望協助日本共度難關，台灣準備派遣40名特種救援人員，2救災犬和必要的設備，未來會繼續援助日本。(蔡英文推特)

日本接連被「燕子」強颱、強震侵襲，數百名國人受困在日本，然而駐日代表處的作為卻令國人十分憤怒。相較於對國人受困的冷漠，總統蔡英文5日立刻在推特發文表示對日本因強颱受難感同身受，昨日又轉發回覆日本首相安倍晉三的推特說，作為日本的好朋友，我們有「義務」並期望協助日本共度難關，台灣準備派遣40名特種救援人員，2救災犬和必要的設備，未來會繼續援助日本。

日本北海道強震 內政部：已做好隨時救災準備

謝長廷回應大陸使館關西機場接災民事件後臉書被灌爆！

屋漏偏逢連夜雨！日本剛遭強颱燕子橫掃，大阪關西機場還泡在水中，北海道又發生芮氏規模6.7地震，札幌新千歲機場關閉2天，日本5大機場有2座關閉，打亂旅客出遊計畫。交通部觀光局統計，有24團、742人受困大阪；另有23團、712人在北海道受影響。

燕子颱風襲日，關西機場面臨了24年來最大災難，導致近3000名旅客受困機場，其中也包括許多中國大陸與台港澳旅客，駐日中國使館也派出專車接出受困的旅客，其中32名台灣旅客因此受惠，對此PTT上就有網友貼出對比，指出中國大陸的駐日代表處理速度相當快速，反觀台灣還在要民眾傳e-mail要能得到協助，動作根本慢超多，這也讓鄉民紛紛怒批「這效率、作法完全慘輸中國」。

相較於駐日代表處與駐日代表謝長廷對受困國人的冷漠，對於日本受難蔡政府的作為顯得熱情的多，總統蔡英文5日就在推特分別用日文及中文對日本受災表示慰問，「台風21號對日本關西地區造成嚴重災情，在此對受災民眾至上慰問之意。日本近日遭遇颱風、豪雨等災害襲擊，頻繁遭遇自然災害的台灣人民感同身受。日本的朋友，一起加油！」

蔡英文昨日又用日文回覆日本首相安倍晉三的推特，表示台灣作為日本的友人，在日本連續遭受自然災害的艱難時期，我們有「義務」並期望協助日本度過難關，台灣準備派遣40名特種救援人員，2救災犬和必要的設備，未來會繼續援助日本。

(中時電子報)

文章來源：蔡英文推特

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