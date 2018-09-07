花蓮》五連霸農會總幹事曾淑懿挑戰鄉長選舉 博士、碩士來夾擊

2018年09月07日 14:28 中時 張祈

目前在美國紐約大學任教的前農會總幹事沈錦標之子沈昌輝博士，無預警參選，令家人非常意外。（張祈翻攝）

新黨黨員謝如哲為中華電信員工退休，4年前曾參選壽豐鄉代落選，這次將挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）

花蓮壽豐鄉人口近2萬人，現任鄉長轉戰議員選舉，共3人登記鄉長選舉，包括連五任農會總幹事曾淑懿、前農會總幹事之子沈昌輝博士及新黨黨員謝如哲等3人，曾帶著「沒有對手」的氣勢二度挑戰，選情相對明朗，但面對沈博士、謝碩士的突襲參選，為原本一面倒的選情再添變數。

今年65歲的曾淑懿從農會基層做起，歷任5屆總幹事，深耕壽豐40多年，地方支持度高，4年前首度挑戰鄉長大選，即便脫黨參選仍與對手勢均力敵，僅以不到300票之差敗給張懷文，如今張轉戰議員，預表曾這次「沒有對手」，加上接連獲壽豐鄉部落頭目聯誼會、壽豐鄉民代表會支持，是這次選舉的當選熱門。

壽豐鄉長選舉上屆上演「2個女人的對決」，原外界預估壽豐鄉長今年會同額競選，目前在美國紐約大學任教的前農會總幹事沈錦標之子沈昌輝，跨海託朋友代為登記，連家人都深感意外；另外中華電信員工退休，同樣有碩士高學歷的謝如哲，也冒出頭來參選，炒熱原本平靜的選戰。

即便登記人數上升至3名，地方知情人士指出，「一加一不及一」，沈博士畢竟不是沈錦標本人，加上長期在外，地方知名度低，短時間衝高機會不大，而謝如哲參選上屆鄉代，得票數僅150票，民意基礎較淺，兩人可為增加選情氣氛，但要撼動曾勢力，效果不大。

(中時 )