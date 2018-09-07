李逸洋：政壇重量人士指退撫基金績效差是年改元兇 過於天真

2018年09月07日 14:28 中時 曾薏蘋

日前國民黨主席吳敦義瞄準四大基金，指示黨內成立小組檢討績效；考試院副院長兼退撫基金監理會主委李逸洋今天意有所指表示，最近有幾位「政壇重量級人士」說，退撫基金績效差是造成年改的元凶，若能提升年收益率就能不用年改，外界說法「過於天真」。他也坦承，「過去績效確實不理想，未來會加強努力。」

李逸洋強調，退撫新制潛藏負債高達2兆5千億之多，縱使拉到高標，對於解決債務的貢獻不到百分之五。

李逸洋今天在考試院就職4 週年記者會中報告退撫基金運作狀況；他說，「最近有幾位『政壇重量級人士』說退撫基金績效差是造成年改的元凶，若年收益率能提高到4或5%就不用年改」；這是嚴重錯誤。

他說，據最新數字，退撫基金成立23年來，每年平均收益率為3.36%，總共賺2千多億，若每年都是4%，大概增加收益470億，若提高到5%，增加1205億，但退撫新制潛藏負債高達2兆5千億之多，縱使拉到高標，對於解決債務的貢獻不到百分之五，外界的說法「過於天真」，年改透過延退、少領、提高費率等手段挹注基金，若沒有這些補救措施，明年此時軍人退撫基金帳目就會用盡。

他說，即便提升過去平均的年收益率百分之一至百分之二，最多也增加1千2百多億收益，對於潛藏高達2兆多的負債，幫助不大，因此行政院說明年分10年編列1千億投入退撫基金是必要的。

李逸洋還說，過去績效不好的原因，是基金營運考量「安全」、「收益」兩個因素放在天秤兩端，過去把安全看得很重，對於資本利得的配置就比較少，只有36%，固定收益64%，但固定收益只能有百分之一左右，所以是保守型，績效當然比較不好，但經過監理會努力，基金變成穩健型，兩邊並重，今年1至8月，資本利得都有到51%。

銓敘部長周弘憲表示，退撫基金到今年6月賺206億，收益率3.56%，公保準備金賺119億元，收益率4.32%，他對這樣的成績還是不滿意，希望繼續努力。

李逸洋說，今年1到8月的資本利得約為51%，去年到今年增加百分之六，小幅增加的原因是因為2008年金融海嘯、2009年牛市，到現在九年半，這是最長的多頭市場，加上最近美中貿易戰，整個投資市場有很大警訊，無法大幅增加，他認為，不是資本利得配得越多越好，而是要到達穩健型，獲利應該就可以增加。

李逸洋說，退撫基金去年運用績效為7.15%，表現尚稱穩健，但因受到美元兌新台幣大幅貶值影響及持有較多之低收益性資產，排名居政府各退休基金之末，監理會已研提具體方案供管理會作為策略方案的選項，而退撫基金績效從今年2月歷經2個月負數後再4月首度轉正，截至6月底，整體規模為5862.9億元，收益率為1.78%，獲利103.3億元，雖排名居政府退休基金前段班，但如何達成當年度目標收益率4.04%才是重要課題。

他表示，下半年金融市場波動恐仍劇烈，美國公債殖利率曲線趨平甚至可能反轉，或有經濟衰退風險，操作難度增加，退撫基金應積極優化資產配置架構與靈活運用，並適度調高另類資產投資比重及早因應。

(中時 )