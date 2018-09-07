27天就落跑！女看護棄失智老婦 落跑6年難逃法網

示意圖。(達志影像)

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印尼籍女看護工Uun Kurniasih，7年前來台擔任重度失智高姓老婦家庭看護工才27天，就丟下生活起居完全無法自理的老婦不管，偷偷跑走，幸老婦兒子前往探視老母親，及時發現未造成嚴重後果。Uun Kurniasih逃跑6年到案，台北地方法院審理時，她辯稱是因阿嬤會咬她、打她才想跑，但合議庭認為她任看護工卻違背看護契約義務，今(7)日依遺棄罪判刑6月，可易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，Uun Kurniasih是高姓老婦的兒子向勞動部申請招募來台，獲准自2011年11月18日起，至2013年2月3日，擔任因重度失智，行動不便又長期臥床的90歲高姓老婦家庭看護工。沒想到Uun Kurniasih工作未滿月，就在2011年12月14日收拾行李離開高家。

幸好當日下午，老婦兒子回家探視母親，一進家門，發現老母獨自坐在輪椅上，看護工已不見蹤影，氣得向警方報案，Uun Kurniasih經北檢通緝，去年到案後依違背契約遺棄罪起訴。

北院審理時，Uun Kurniasih辯稱，她是因為遭老婦咬、打，不堪痛苦，不得已才離開。但承審合議庭認為，她當初願意遠渡重洋、離鄉背景，目的就是要從事艱苦的看護工作，本就有充分的預期和心理準備。

另仲介公司人員作證，Uun Kurniasih曾在高家，和前手看護工交接、訓練近兩個月，老婦因重度失智，看護在幫她拿下假牙清潔口腔時，可能會因不舒服有咬的動作。還有在抱、搬老婦時，老婦會有肢體揮打抗拒行為，Uun Kurniasih訓練時曾反應不習慣，但經溝通後她表示OＫ。

合議庭認為Uun Kurniasih不得已離去的說法，顯然不可採，她任看護工卻違背看護契約義務，不為被害人生存所必要的扶助、保護，7日依遺棄罪判刑6月，可易科罰金18萬，執行完畢後驅逐出境。

(中時 )

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