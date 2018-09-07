失業勞工子女就學補助開跑 每人最多2萬6400元

2018年09月07日 14:30 中時 李宜秦

勞動部辦理「失業勞工子女就學補助」107學年度第一學期已開始受理申請，勞工若失業超過1個月以上、與配偶年所得低於148萬、尚未請領勞保老年給付、未參加政府辦理促進就業方案者，即可申請補助，補助金額依公私立高中職或大專院校有所不同，最多每人可得2萬6400元，申請時間為9月10日至10月12日。

勞工凡是符合非自願離職1個月、與配偶106年度綜合所得低於148萬、至107年9月10日前未申請勞保老年給付、未參加政府所辦促進就業措施，如職訓等，該子女就讀公私立高中職或大專院校者，就可請領補助。

子女就讀公立高中職者每學期補助4000元、私立高中職則每學期補助6000元；就讀公立大專院校者每學期補助1萬2000元、私立大專院校則每學期補助2萬2000元。

另外，失業勞工若有離婚、喪偶、配偶身心障礙或重大傷病無法工作等獨立扶養家計狀況，或是子女有2人以上就讀大專院校者，每名子女補助可再多加給2成。若2名子女皆就讀公立大專院校，每人可補助1萬4400元、就讀私立大專院校，每人可補助2萬6400元。

勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，去年受惠的失業勞工共4112人、學生共5812人，補助總額約1億1700萬元。下周一各學校會陸續接到勞動部的通知，另外孫碧霞說，勞動部會特別通知去年曾請領過補助的勞工，以免他們錯過申請時間。

勞動部提醒，若失業勞工子女已依教育部「高級中等學校免學費方案」已繳學費者，就不可再申請此補助。

該補助採掛號郵寄方式申請，勞工可在9月10日到10月12日間，到各地方政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心、勞保局各辦事處、勞動部4樓服務台等地索取申請表郵寄。或也可上勞動部官網「全民勞教e網」下載申請表，有疑問皆可撥打勞動部免付費專線0800-085-151。

(中時 )