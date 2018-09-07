保訓委員遭質疑酬庸 保訓會：絕無政治考量

2018年09月07日 14:26 中時 曾薏蘋

保訓會新聘部分委員，昨天到遭國民黨團質疑，資歷專長不符任用資格，有酬庸疑慮。保訓會主委郭芳煜今天強調，李英毅和王思為兩位委員，符合「保訓會組織法」的任用規定，絕無政治考量。

至於總統府坦承，公告疏失；考試院秘書長李繼玄只表示，依據保訓會組織法規定，保訓會專任委員是由考試院院長提請總統任命之，在行政程序上，是機關首長書面呈報考試院長，再轉呈總統任命。

考試院上午召開「考試院第12屆就職4週年記者會」。對國民黨立院黨團質疑，新任保訓委員李英毅是總統府秘書長陳菊的外甥、王思為曾是前總統府秘書長林碧炤的辦公室主任，質疑酬庸。

郭芳煜表示，保訓會人事作業有五大考量，分別是符合資格、嚴格評選、專業考量、用人唯才，以及沒有政治考量。

他說，這次新聘4位保訓委員，其中劉如慧為續聘，李英毅、謝志明及王思為是新聘。李英毅是法律科系畢業，曾任保訓會委員，也是銓敘部的法制及訴願委員，目前在淡江大學擔任講師，並在桃園市政府擔任法制業務顧問；李英毅也有許多著作與公務員權益保障有關。

郭芳煜強調，謝志明有很豐富行政歷練，曾擔任多個縣市政府的法制處長，並有相關法制著作。

至於王思為，他說，是法國巴黎第五大學政治學博士，博士論文和歐洲的文官制度有關，目前在南華大學的講授課程也和憲法、人權法相關，並且也有相關著作。

(中時 )