不只這一起！歷數台灣駐外代表處的荒謬處事態度

2018年09月07日 14:31 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「燕子」襲捲日本，造成關西機場大淹水，交通阻斷，形同孤島，近3000名旅客受困機場，回不了家。但台灣代表處不僅不聞不問，甚至台灣受困災民打電話問哪裡有旅館可住時，辦事處居然回應住哪裡是你的選擇。如此冷漠的回應讓人寒心，但台灣駐外辦事處處理事情荒腔走板本就不意外，在2016年熊本大地震和2014年越南排華暴動，就領受過台灣辦事處的荒謬處事態度

2016年的時候，日本九州熊本市發生大地震，當時就有很多台灣人受困在熊本，結果當受困的4名台灣人打電話給台灣駐福岡辦事處的人員，得到的回答竟是「留學生都載不完了，你們自己想辦法」。

2014年，當越南發生排華暴動時，很多台商趕緊打電話駐胡志明代表處，結果回答竟是「請自求多福」，更令人傻眼的是，外交部後續做法居然是設計「我是台灣人貼紙」來做區隔。

當然，那時執政的是國民黨，或許民進黨還能抨擊其辦事不力。但現在是民進黨執政，沒想到台灣駐外代表處的表現依舊是令人搖頭嘆息。這次日本因燕子颱風、地震接連襲擊，導致關西地區與北海道災情慘重，上百名國人受困日本。但受困的台灣旅客搭大陸的大巴逃難，卻被慘酸，然後求助台灣駐日代表處協助處理旅館事宜，得到回答居然是「住哪裡是你的選擇」。這時謝長廷人在幹嘛？只見他人在臉書上發文「檢討」吳敦義，直到外界砲轟才發文道歉。

雖然外交部後來已發聲明表示會檢討外館人員，要以同理心的態度來處理。但是這樣的事情一而在再而三發生，真的就會因為外交部的聲明檢討而落幕？比起外交部的檢討，外交部更應該做的是要把駐外人員辦事不力遇事就卸責的態度好好整頓不是嗎？

(中時電子報)