陸磁吸台師台生 學者：應建立人才回流管道

2018年09月07日 14:53 旺報 簡立欣

由國立清華大學當代中國研究中心舉辦的「近期中國大陸內外情勢對國人赴陸求學發展影響」座談會7日上午登場，學者表示惠台31條新瓶裝舊酒、居住證口惠而不實，因為大陸不是眾生平等，而是可以分為4種身分待遇，台灣人被歸在第2到第3級之間；但學者也坦言，年輕人出走是對台灣沒信心，台灣要建立有效的人才回流機制，才是解決之道。

清大當代中國研究中心主任、中研院社會所副研究員林宗弘開宗明義表示，中國大陸求才若渴，對台吸引人才政策在太陽花運動前後有重大差別，但其實中國民眾絕非人人平等，而是分為4種身分待遇，由高而低是：國家幹部、本地市民戶口（台生，台師）、拿居住證的外來人口（台幹、台商），與農民戶口，所謂惠台政策範圍介於外來人口和本地市民戶口之間。

林宗弘說，中國大陸主要統戰對象是大學教師、醫師及高中畢業台生，2017年宣布學測招台生門檻降至均標，約是逢甲大學高分科系，大開入學後門的「超國民待遇」。但他也提醒，低分高進到一線陸校的台生，可能會不適應大陸求學壓力及校園管控。

台師大政治系教授范世平表示，大陸高端人才都出國，所以面臨人才荒，需要吸收台灣高端人才。台灣未來要提供更多高階人才工作機會，這應是政府下一階段的努力目標。

中正大學政治系副教授林平提醒，大陸的習慣是一個政策出來有虛有實，官方會一直談實的部分，不談虛的。以就業優惠為例，招攬台灣年輕博士去大陸教書，是去復旦大學嗎？這很難，但政策不會說；去安徽嗎？這就可能是真的。

清大通識教育中心副教授鄭志鵬表示，台生赴陸跟中國崛起有很大關係，經濟局勢吸引台生和台清去對岸求學、就業。台商投資大陸、台灣人去大陸求學都有語言相近、地理相近的共同因素，但從台商被「鎖進中國」的前車之鑑，也是台生赴陸求學必須考量的。

林宗弘表示，大陸承認台灣教授在台灣期刊發表的文章，做為升等依據；但是台灣不承認台灣人在大陸期刊發表的文章。他認為應該建立管道讓人才回流，「我甚至覺得這比台商回台還重要，因為台灣甚麼資源都沒有，靠的是人才，」希望教育部門給誘因，建立一個對接系統，把台灣人才吸引回來。

(旺報 )