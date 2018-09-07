監院糾正31萬劑疫苗流向不明 疾管署清查接種名冊

2018年09月07日 15:17 中時 魏怡嘉

監察院日前針對近31萬劑疫苗流向不明等情事向疾病管制署等單位提出糾正，疾管署官員今天表示，依據22個縣市政府衛生局查對後的回報資料顯示，除了新北市三重衛生所13603劑無接種名冊，其餘29萬多劑均有接種名冊可核對證明實際接種對象。

為避免類似情事再次發生，疾管署副署長羅一鈞表示，未來疫苗使用量登記及處置費申請，將由實際執行接種的單位處理，另自今年開始，社區接種站可於網路離線狀況下藉由讀取健保卡收集接種者資料，減少人工作業之情形。

羅一鈞指出，衛生所與醫療院所執行流感疫苗接種作業時，需使用疾管署的「流感疫苗管理系統」登記疫苗使用量，與透過健保申請接種處置費，扣除新北市三重衛生所無接種名冊13603劑外，其餘29萬多劑均有接種名冊可核對，只是情況不同。

羅一鈞進一步表示，29萬多劑當中，有約17萬劑、佔57.8％是衛生所委託院所、社區或機構接種站執行，疫苗使用量由衛生所登記於疾管署系統，但衛生所未透過健保申請接種處置費。另有約12.2萬劑、佔41.3％為衛生所執行接種作業後，將疫苗使用量登記於疾管署系統，但因民眾未帶健保卡、讀卡機設備或連線問題等緣故，未透過健保申請接種處置費。

此外，約有2500劑、佔0.8％為衛生所撥付疫苗供醫療院所執行接種，疫苗使用量由衛生所代為登記於疾管署系統，但衛生所未透過健保申請接種處置費。剩餘約280劑、佔0.1％為衛生所互相支援疫苗接種作業，但疫苗使用量登記與疫苗處置費申請非由同一個衛生所處理。

羅一鈞指出，對於新北市三重衛生所13603劑無接種名冊，目前檢調已介入調查，若最後查證13603劑全不知去向，疫苗本身賠償費用加上9倍的懲罰性罰款，三重衛生所將被開罰千萬元

(中時 )