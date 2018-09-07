陸小學老師出題「數1億粒米」 有10名學生這麼完成

小學老師出題「數1億粒米」，引起家長和老師在微信群討論。（圖取自廣州日報）

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旺報

大陸廣東佛山某小學數學老師，對四年級作業出作業是「數1億粒米」，讓家長和網友們都傻了眼。並在微信上討論、轉傳。截圖上顯示，該老師發出上述數學作業後，有家長回覆「老師，是怎樣數呢？」，老師回覆，「一粒一粒地數」 ，家長再問，「數好之後，要帶去學校嗎？」、「要拍照嗎？」該老師回覆「明天用食物袋裝好帶回學校，不用拍照。」

兩小時候，有家長再問，「總共要十二袋左右，怎麼扛？」，「這是腦筋急轉彎吧？」，網傳的截圖最後，該老師通知各位家長：「可能我估計錯了米的重量了，明天不用帶回學校了，家長讓孩子們數就可以了。」並補充道：「如果今天晚上沒有時間，完成不了，就放到週六日的時候再完成吧！」

《廣州日報》聯繫上該蘇姓數學老師，她解釋：「前日剛學了第一單元《億的認識》，通常我會布置一些數學實踐作業，讓學生在活動中掌握知識，而不是死記硬背書本上的知識。」

該老師表示是，她的初衷是讓孩子先數出100粒米，了解大概有多少，那麼10個100就是1000，如此類推，估算和想像出1億粒米，感受1億是多大的數字，而不是真的去數1億米粒，該老師告訴記者，該班40多個同學中已有約10個同學完成了作業，孩子們還說玩得很開心，沒完成的同學也可以留在周六、日完成。

至於這些孩子是怎樣完成的呢？記者稱，這10個同學都採用了不同的估算方法，比如有的同學自己想出了用量杯量米，然後再去稱，有同學則先用家裡的小碗或牙籤筒裝一些米，然後數出有多少粒，再進行估算，「通過這個作業，孩子們可以運用學過的舊知識去解決新問題，培養孩子的發散思維和綜合解決問題的能力。」

蘇老師告訴記者，幾年前其他學校也曾試過讓學生體驗類似的作業，不算什麼新鮮事，「可能我在家長群沒說明白，讓部分家長有誤會，孩子們在課堂上是能理解這作業的意思，網傳的截圖沒有截完整，晚上10點多，我還在跟家長們溝通解釋。」

(旺報 )

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