郝丁聯手痛批柯P公宅績效差 丁守中力推多元公宅

2018年09月07日 15:11 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今天與前市長郝龍斌一同會勘興隆公宅，兩人聯手痛批柯文哲公宅政策割稻尾又嚴重跳票。丁守中也說，他當選後除將租稅獎勵興建公宅外，另在老屋重建、公辦都更案裡也多給些容積獎勵，有效運用增額容積與代金，創造多元公共住宅。未來不但青年有公宅可住還能創業，並推動青銀共居加幼兒設施，打造世代共居環境。

丁守中也說，柯文哲4年前大開公宅支票4年2萬戶，目前才完成1289戶，跳票程度令人咋舌，已完成公宅政績也是掠人之美，割郝龍斌稻尾。所以他當選後會針對規劃中公宅做總體檢討，施工中公宅也會盡快完工，尤其容積獎勵等方式在國外先進城市都有先例，只要讓市府換回房子做公宅，公宅興建成本大幅降低，便可減輕市民租屋負擔。

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中今天在與郝龍斌、議員王鴻薇、羅智強，耿葳丶鐘沛君等多位新生代參選人勘興隆D2公宅後作以上表示。郝龍斌則強調，好的市政政策都希望能延續並依照期程施作，像興隆、健康公宅都是他擔任台北市長時設計、規劃、施工、發包，但柯文哲擔任市長後，並沒有很積極推動，始終說的比做得多，他對此很失望。相較之下，相信苦幹實幹的丁守中一定能使命必達，妥善規劃，幫市民創造出更多公營住宅，減輕居住壓力。

丁守中也質疑，目前全世界公宅政策不會選擇固定地點蓋公宅，這樣除會造成供給量不夠外，也有可能被標籤化，所以他當選後會規劃提供更多元的公宅。同時最近更有許多年輕人跟他抱怨興隆二期中籤率只有5%，大多數人看得到吃不到，這些問題都需要市府正視。

他並指出，柯文哲目前完成興隆一期、興隆二期及健康公宅全都是郝龍斌任內規劃、發包、動工的，且內部都有托老、托嬰中心回饋社區，柯文哲拿這三座公宅當政績，應好好感謝前人的努力。

丁守中也說，臺北寸土寸金，要取得大坪數基地蓋2萬戶公宅相當困難，以施工中的廣慈博愛院公宅為例，過去柯文哲貪快，恨不得把廣慈公宅蓋好蓋滿，量體設計成2800戶，完全沒考慮附近交通、基礎民生設施根本無法吸納這麼龐大人口，最後虎頭蛇尾，在里長、住戶陳情下只能砍半為1500戶。

(中時電子報)