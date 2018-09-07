丁守中批柯政績爛 辯論無膽？

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

臺北市長選舉白熱化，國民兩黨紛紛要求臺北市長柯文哲辯論卻都碰了軟釘子。國民黨臺北市長候選人丁守中表示，政策辯論是民主政治的ABC，好讓選民檢驗各陣營主張與理念，現任者更沒有資格缺席。難道是因為柯市府政蹟太爛，所以才無膽辯論？

丁守中强調，在柯市府手中，台北市從國際城市競爭的前段班，淪落到連人家車尾燈都看不到了，「這些事情，不需要跟市民交代一下嗎」？

他並抨擊，柯團隊宣稱「對於市政方向大多相同，不一樣的地方很少」，所以無需辯論。但實情是「政績太爛，怕見光死吧」？

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中今天在臉書po文作了以上表示。他也質疑，政策辯論對柯市長好像是種苛求，同時也無需再問有沒有google過柯文哲的政績懶人包，因為「再懶的市民也看不下去了」。

他反問，有幾個人可以把大巨蛋搞砸，又想不出解決之道？有幾個人可以把銀髮長者形容成貪婪之輩，來討好和鞏固年輕族群支持？

丁守中也批評，市府不断引用自己市府局處數據資料，只想掩蓋台北市招商引資、產業景氣雙雙往下探底的事實？同時台北年輕人低薪窮忙，平均失業率比起全國高得嚇人，柯市長又想得出辦法嗎？甚至唯一支持柯文哲的產業就是「抓娃娃機」了，發達的不得了。為什麼？

丁守中表示，其實柯市長的政績已經差到連懶人包都沒辦法偽裝，就是他之所以對政策辯論卻步的原因。但「醜媳婦總要見公婆的」。

(中時電子報)

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