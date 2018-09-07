小禎為愛女減肥 闖演藝圈最怕被冠上「靠爸族」

2018年09月07日 16:05 中時 蕭雅玲

小禎國小畢業就到瑞士讀書。（圖片提供：TVBS）

小禎（胡盈禎），8個月減掉40公斤，日前上TVBS 56頻道《TVBS看板人物》接受專訪，道出減肥的契機是不忍看見女兒Emma為了自己進出醫院，更希望透過減重重拾健康的身體，陪伴女兒快樂長大。

小禎自出道以來怕被冠上「靠爸族」稱號，避免與爸爸胡瓜同台，第一個通告就給了吳宗憲的節目，她無奈地說，演戲上的成就或是主持上的進步，當接到新的機會，總是會有人酸言酸語，甚至主觀地認為這一切都是「靠爸」的結果。但小禎也坦言，在父親的知名度下，很多演藝圈的潛規則都不會碰到。

小禎與阿嬤同住，在隔代教養的家庭環境中成長，導致比同齡的孩子早熟許多，6歲那年突然被父母接回，跟父母親的關係卻沒有因此而特別親近「我幾乎都看不到我爸，早上出門時他在睡覺，晚上回家時他在秀場工作，」自嘲「跟我爸就像是筆友，只能用字條溝通。」回想第一次在國外生病打電話回家，一句話都沒說，卻在聽見胡瓜的聲音後淚如雨下，然後匆匆地掛掉電話。

成長的過程中與親人分隔兩地又面臨父母離異，這些人生經驗，讓小禎更憧憬一個完整的家庭，「堅持週末不接通告把時間留給孩子外，平日只要晚上沒工作，一定會回家陪孩子寫作業。」2013年分居的時候，女兒Emma還小，她無奈地說：「在家絕對不會談這些事情，也不讓Emma看到父母吵架。」這是她保護孩子的方式。

(中時 )