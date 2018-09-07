台南路又坍!吊車陷入坑洞 網友酸： 這要怪馬英九

2018年09月07日 15:19 中時電子報 邱文秀

台南路又坍!吊車陷入坑洞 網友酸: 這要怪馬英九台南路。(爆料公社)

台南路又坍!吊車陷入坑洞 網友酸: 這要怪馬英九台南路。(爆料公社)

台南市昨天早上下了一場不到半小時的雨，過去不曾淹水的永康區中華路154巷卻在不到10分鐘內，淹水就達膝蓋深。今天又發生馬路坍了事件，一輛吊車陷在南區利南街的坑洞中。照片PO在「爆料公社」後，網友留言都酸爆了「洞一定是KMT挖的」、「這要怪馬英九」、「政府：那是在中國!!!」。

昨天早上不過下了一場不到半小時的雨，過去不曾淹水的台南永康區中華路154巷卻在不到10分鐘內，淹水達膝蓋深，數十戶民宅、多部轎車泡湯，一名住戶當場痛哭「我家完了！」

一位網友剛又在「爆料公社」貼圖表示「台南的路又坍了...」，照片顯示位於台南南區利南街「殼牌 益發汽車保養廠」門口，有一輛吊車陷入坑洞中。台南市南區利南街正進行地下箱涵更換工程，7日找來重達60噸的大型吊車準備施工，卻疑似地下箱涵老舊，頂板不耐，支撐不住大型吊車重量而塌陷，吊車受損集中在車體，人員無傷亡，公務單位已設法排除。

網友們看到照片留言反應都酸爆了「洞一定是KMT挖的」、「這要怪馬英九」、「政府：那是在中國!!!」。「下面都是埋保麗龍喔」、「民主聖地 台南怎麼會發生這種事? 一定是綠色信仰不夠.還不快去儲值」、「假的，肯定電腦修圖」、「這一定是國民黨害的，賴神不能嘴，要不然陳大立委會來查水表」、「假的這是在日本，中文都是P上去的」、「出門要帶鐵鎚.先敲敲下面是不是空的概念」、「這是國民黨製造的假新聞」、「都是假新聞，小心把你們抓來雞鴨三天！」、「當心陳大立委帶檢調來請你喝咖啡」、「民進洞 洞算!」、「可惡！抓到了，車身是藍色的，ㄧ定是KMT故意開車壓壞道路！」、「車輪黨快上場救援」、「 台南執政八年的賴清德表示:這麼大的車開在哪個城市不會塌？」、「我覺得整個人快要中風了」。

(中時電子報)