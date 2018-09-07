陸製金華火腿南門巿場現蹤 恐帶非洲豬瘟病原

農委會嚴防非洲豬瘟入侵台灣，危害養豬業。（資料照／許素惠攝）

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為了防範非洲豬瘟入侵台灣，農委會與衛福部深入傳統市場查核肉類加工品，發現南門市場有商家販售金華火腿，從外型、色澤、氣味判斷應是來自中國大陸無誤。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，這種情形相當嚴重，如果類似的豬肉加工品含有病原，被帶進台灣就有造成疫情傳播的風險，農政、衛生單位輕忽不得。

賴秀穗說，根據目前中國大陸公布的非洲豬瘟處情，受至波及的有5省，豢養豬隻約2億餘隻，這些地方的養豬業都暴露在非洲豬瘟的風險中。且最南已到達浙江，正是金華火腿的原產地，再往南就到福建，距離台灣更近，因此千萬要小心，再細微的漏洞也要設法堵住。像金華火腿這種製品，查獲就要沒收檢驗，不能任其在市面上流竄。由於病毒不會傷害其他人畜禽類，一般人或許不在意，但養豬產業卻會受到嚴重摧殘。

豬用產品經銷商（飼料、原料、保健產品、非抗生素類）董其瑾表示，非洲豬瘟可怕之處是還沒有疫苗，感染的豬隻必死無疑，其傳播方式是口鼻傳染，並非空氣傳染。進行肉類加工時若病原體未被高溫殺死，更可耐冷藏、冷凍，各種肉類加工品如金華火腿，如果最後變成廚餘拿去餵豬，加熱又不完全，就會導致豬隻被感染。

董其瑾說，就算肉類加工品循正常管道進口，雖有檢疫制度，但數量太大不可能全面檢驗，難免有漏網之魚。如果是民眾回國時放在隨身行李中帶入，更是防不勝防，更別說是透過走私管道進入台灣了。萬一有豬場不幸中鏢，疫情控制不住，整個養豬產業鏈崩盤，後果就很難收拾。

(中時 )

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