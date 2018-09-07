7成5手機殼含雙酚A 恐導致糖尿病、心臟病

2018年09月07日 16:14 中時 李宜秦

智慧型手機普及，消費者多會選購手機殼以達美觀、保護作用，消基會檢測20件手機殼，發現有1件檢出微量重金屬、2件檢出塑化劑、15件檢出雙酚A，其中雙酚A占比達7成5。其中檢出的塑化劑含量大於目前CNS規定8倍以上，且塑化劑與雙酚A都容易因消費者聽電話時接觸皮膚油脂被溶出，易殘留在消費者皮膚上而被吸收。

塑化劑有類似女性賀爾蒙作用，長期大量暴露會增加罹患乳癌、子宮內膜癌等風險，也可能使女童性早熟、乳房提早發展，孕婦尿液中塑化劑代謝物濃度越高，產下男嬰生殖器官異常風險也越高。

消基會檢測20件手機殼樣品，有2件被檢出含有塑化劑，含量約0.8到1.0％，遠高於CNS「玩具安全（一般要求）」中規範的含量總和須低於0.1％。消基會指出，消費者使用手機聽電話時，將手機殼貼近皮膚，容易因臉上油脂溶出塑化劑，導致皮膚殘留。

雙酚A會干擾人體內分泌，易導致糖尿病與心臟疾病，也可透過皮膚吸收。經消基會檢測發現，15件手機殼檢出雙酚A，檢出容量介於3到99ppm，若參考美國規定已達須標示警語標準；3件手機殼溶出雙酚A，溶出容量介於0.1到0.2ppm，不符合歐盟規範的兒童玩具最高0.1ppm。

消基會表示，現在手機使用年齡層下降，有些父母也會提供手機給嬰幼兒玩，甚至有嬰幼兒會啃咬手機，因此呼籲政府應將手機殼納入消費品或日常用品塑化劑限量標準的適用範圍，除可保護消費者，也可讓業者得以遵守。

(中時 )