看大陸居住證政策 台學者：心裡很糾結

2018年09月07日 15:47 旺報 簡立欣

學者表示，台灣人去任何一個國家，國人都希望他們被公平對待；但是大陸給台胞居住證讓人感覺很矛盾，一方面希望台人在中國享受便利性，另一方面又擔心台人變得過度親中。綜合來說更深化的民主、更深化的多元化、更好的勞動條件，才能對抗中國政府全面滲台政策。

由國立清華大學當代中國研究中心舉辦的「近期中國大陸內外情勢對國人赴陸求學發展影響」座談會7日上午登場，研究移民問題的新竹清華大學教授沈秀華指出，台灣人在中國求學不是新現象，但會引起關注是因為它成了政治問題，在一中政策上，中國對台灣的滲透愈來愈深入。

沈秀華以前做台商研究，現在做台灣青年在中國的現象，不像以往台商的固著，現在台商、台生、台幹的遷移是來來去去，很多台人的焦慮感在於不希望這些遷移者和中國大陸產生太深刻關係。

沈秀華說，台人遷移到美國或任何一個國家，國人對遷移都正面看待，且希望他們被公平對待；現在負面看待台商、台生、台幹的遷移，是因為對方是統戰。以居住證為例，台灣人心情矛盾，一方面希望台人在中國大陸享受便利性，另一方面擔心台人對台灣的「忠誠度」消失。

沈秀華說，移民者的遷移原因是很複雜的，台灣民主化之後成長的年輕人被稱為「天然獨」，他們去中國發展是語言和地理的相近，也是因為台灣的經濟情況沒有改善。台灣人不要天真以為大陸對台沒有統戰，但也不用對大陸過度標籤化，或是妖魔化台商、台生。「台灣更深化的民主，更深化的多元化，更好的勞動條件，我覺得是對抗中國政府全面滲台政策的最好解決之道。」

兩岸政策協會秘書長王智盛認為，對台31條之後被吸引過去的新台灣移民者是台灣政府應該要關注的對象，他建議設立報備制度，不是為了管制，而是提供未來人才回流的前置工作以及有效誘因。

紐約州賓漢頓大學社會學博士候選人洪人傑表示，台灣的高等教育不比別人差，但是年輕人沒有信心，主要在於台灣能夠提供甚麼誘因，讓年輕人回來，這是政府必須深思之處。

(旺報 )