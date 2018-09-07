暴風雨前的寧靜！無人機盤旋＋化武恐現敘利亞

敘利亞伊德利卜省一市場遭到空襲後，呈現兵荒馬亂的景象。圖為2017年的資料照片。(圖/美聯社)

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中時電子報

就在等待伊朗首都德黑蘭即將舉行，敘利亞、土耳其、俄羅斯和伊朗多國峰會之際，敘利亞經歷一連串空襲和砲擊之後，目前轟炸已經暫告一段落。伊德利卜省(Idlib)呈現寂靜狀態。天空中只剩偵察無人機巡邏盤旋，顯示該城似乎悄悄進入一種等待戰鬥的凝重氛圍，敘利亞軍隊正在準備最後一役。

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根據《半島電視台》(Al Jazeera)報導，敘利亞政府軍連日轟炸和砲擊以後，伊德利卜省突然陷入一種異常緊張的平靜。天空中不再出現飛彈，但卻有很多無人偵察機正在城鎮和周邊地區的上空飛行、盤旋。

敘利亞政府軍在俄羅斯協助之下，一直準備針對反叛份子的主要巢穴進行最後攻擊，外界猜測這場恐怖戰役可能就在7日，敘利亞和土耳其、俄羅斯和伊朗等國召開峰會之後，就會開始進攻。

土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)說，伊德利卜可能會爆發「大屠殺」。

聯合國日前警告說，多國聯軍如果針對伊德利卜發動全面攻擊的話，可能會導致敘利亞出現人道主義大災難。

路透(Reuters)報導說，上月17日剛就任的美國敘利亞問題特別顧問傑弗瑞(Jim Jeffrey)說，美國發現了敘利亞在伊德利卜準備使用化學武器的大量證據。

而白宮則警告，如果敘利亞政府軍在戰爭中廣泛使用化學武器的話，美國及其盟國會採取「迅速而有力的動作」回應。

報導指出，俄羅斯和敘利亞軍隊如果以化武襲擊，將迫使大量難民湧入土耳其東南部和土耳其控制的敘利地區。

(中時電子報)

文章來源：Syria's war: Drones crowd Idlib skies as province awaits battle

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