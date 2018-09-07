因大尺度照片爆紅 越南選美亞軍涉賣淫遭逮捕

獲得今年度國際生態旅遊小姐比賽季軍的選美佳麗書蓉，疑似涉入性交易醜聞。（圖/Nguyen Thu Dung臉書專頁）

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中時電子報
Bằng chứng Thư Dung có liên quan tới đường dây bán dâm 25 000 USD

據越南新聞網（Vietnam net）報導，胡志明市（Ho Chi Minh City）警方日前進行掃黃行動，在轄區內一間高級旅館內、查獲4對正在進行性交易的男女，其中一名「嫌犯」、經查證後發現是，剛剛於今年在國際生態旅遊小姐比賽（Miss Eco International）奪得第三、越南時裝模特兒大賽（BTC Vietnam Fashion Modeling）拿下亞軍的選美佳麗書蓉（Thu Dung），此事曝光後不久，國際生態旅遊大賽官方隨即透過臉書宣布，撤銷她季軍的封號。

Thư Dung xuất hiện như nàng công chúa trong 'Thank you Party'

現年23歲、來自北部河江省（Ha Giang）的書蓉，真名叫做阮氏蓉（Nguyen Thi Dung），擁有170公分、90 - 60 - 94標準且令人稱羨的身材。在4月份時裝模特兒大賽奪得亞軍後，8月赴知名觀光勝地大叻（Đà Lạt）拍攝一組宣傳照。

但她卻沒想到，在宣傳照上傳至臉書後，卻由於衣著過度暴露、體態姿勢與尺度太開放，反倒引起越南當地輿論的強烈抨擊，甚至鬧上該市政府、迫使他們不得不出面緩頰處置。

因涉嫌性交易的越南選美亞軍書蓉，二度遭到大賽取消得獎資格。（圖/miss eco international官網）

在外界砲轟下，越南時裝模特兒大賽宣布，以照片內容不符當地傳統文化為由，撤銷了書蓉的亞軍頭銜。屋漏偏逢連夜雨的她，如今除了面臨兩大賽事獎項遭到取消外，還將面對警方對她從事性交易的調查和起訴；同時被抓的人除了她外，還包含一名當地著名的女主持人以及2名大學女生。

(中時電子報)

文章來源：Thư Dung mất danh hiệu hoa hậu vì đang bị công an điều tra

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