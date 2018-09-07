花蓮畫家黃玉英教畫 93歲書法家劉鳴岐也來學

93歲知名書法家劉鳴岐向畫家黃玉英認真習畫的態度，令人感佩。（范振和攝）

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畫家黃玉英為學員一一指導運筆技巧。（范振和攝）

花蓮縣擅長山水、花鳥的畫家黃玉英在文化局美術館指導學生作畫，年紀最大的學員是93歲知名書法家劉鳴岐，「聞道有先後，術業有專攻」，師生相互學習的認真態度，傳為美談。

黃玉英即日起9月23日止，每星期日下午2時至4時，在文化局指導學生作畫，學員老中青少都有，她表示，年紀大的領悟力高，年紀輕的反應快，都好，但習畫與教畫的共通原則，就是要有耐心。

黃玉英畫齡35年之久，跟隨水墨畫家顏文堂習畫近20年，擅長山水、花鳥、寫意畫，民國79年、84年先後榮獲花蓮文化局洄瀾美展洄瀾獎，常應邀參加文化局美展。她也曾多次擔任兒童繪畫比賽評審，代表美術協會聯展捐贈中國大陸畫作。

黃玉英說，她教學生不管老少，只要有人一舉手，她就會走過去仔細調教，從運筆方式到掌控筆墨濃淡乾濕，盡其所能，絕不藏私，如果學員能豁然開朗，就是最大的回饋了

其中，93歲的劉鳴岐逿年紀最大的學員，今年6月間才在文化局舉辦「劉鳴岐書畫九十回顧展」，在正、行、草、隸、篆等各種書法間，揮筆有如行雲流水，或秀麗優柔或古樸豪放，都能讓觀者吟詠再三，劉鳴岐晚年不只「慎獨」更追求「慎暮」的修為，令人感佩。

黃玉英表示，劉鳴岐活到老、學到老的精神，值得效仿，而劉老的書法，也是她要找機會學習的好對象。除了劉鳴岐外，學員中還有美術協會理事長彭榮美、業餘畫家田于妹等人虛心求教。

(中時 )

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