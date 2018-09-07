王世堅祝「珍重 不見」柯P反擊「你會失望」

2018年09月07日 15:52 中時 張潼

台北市長柯文哲與本屆議員任期即將在年底屆滿4年，今下午市政總質詢，是「柯黑議員」王世堅本任期最後一次質詢柯文哲，就在質詢時間即將結束時，王世堅告訴柯文哲，「我必須跟你說一聲，珍重，但不見，希望下一任進到議會，你不是我質詢的對象」；但柯隨即反擊「你會失望的」，兩人交鋒照樣火花十足。

王世堅先是以作家伊森・葛特曼書籍《屠殺》為例，批評柯文哲「性格暗黑」，因為明明知悉大陸活摘器官情事，柯現在卻刻意掩飾；王世堅還要柯文哲再次回應，究竟有沒有帶病人到大陸進行器官移植？柯文哲則回應「沒有」，還說葛特曼9月17日會到台灣來，到時候聽作者講就很清楚，且器官移植很專業，做移植的就這幾個醫生，他不擔心（這些指控）。

聞言，王世堅嘆說，柯文哲雖然聰明，但「善良是種選擇」，「你隨時可以棄暗投明，選擇善良，即便任期剩下3個月還是可以好好做。」王說，好的領導人不應該偏聽、因人廢言，另如吳音寧事件也可以看出柯文哲專制威權、權力的傲慢等，因此他要在質詢的最後，送給柯一段話，這是林肯總統一次演講的最後3句話：「對任何人都不抱惡意，對所有人懷抱慈善，對正義公理永遠堅持。」

王世堅接著表示，他要跟柯市長說一聲，珍重，但不見，他希望下一任進到議會，柯不再是他質詢的對象；不過，柯文哲立刻回嘴說：「你會失望的」，王世堅只好表示，那他會備妥（血壓）藥，但還是希望柯屆時已經在偏鄉做醫療、去台東行醫。

(中時 )